澳门批准近80亿澳门元抗疫贷款

新华社澳门11月2日电 （记者郭鑫）澳门金融管理局2日表示，为协助市民和中小企业商户缓解疫情带来的经济压力，金管局通过增加储备资金在银行体系的投放，支持银行向市民和商户提供融资贷款。截至8月底，澳门银行已批出超过5000笔抗疫贷款，涉及金额近80亿澳门元。

澳门金融管理局行政管理委员会主席陈守信表示，配合特区的抗疫工作，金管局对本地业务比重较大的银行提供短期“逆周期”信用额度，增加储备资金在银行体系的投放，也调整了银行的抵偿资产要求，借此支持银行应对市民和商户的融资贷款需求。

陈守信表示，金管局自今年初开始已密切跟进全球市场作出研判，采取更审慎的防守性投资策略，包括减持高风险类别的股权类资产；增持货币市场产品和债券，以降低市场剧烈波动对财政储备收益的影响。通过调整资产配置等工作，使财政储备在极度艰难的投资环境下，获得正值回报，反映投资部署具有一定的抗风险韧性。

陈守信表示，全球金融市场仍存在各种不确定性，金管局将秉持“安全、有效、稳健”的原则，持续优化投资管理的制度建设。此外，为避免疫情影响本地金融稳定，金管局已要求全澳金融机构评估业务风险和进行压力测试。