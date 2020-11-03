中国抗疫彰显大国担当

习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上的讲话中指出：“大国更应该有大的样子，要提供更多全球公共产品，承担大国责任，展现大国担当。”当前，人类仍在与新冠肺炎疫情进行斗争。战胜病毒、应对危机，呼唤团结协作，呼唤大国担当。中国秉持天下情怀，同世界各国携手抗疫，以实际行动为全球公共卫生事业担责尽责，彰显了讲信义、重情义、扬正义、守道义的大国担当。

作为国际社会的一员，中国坚持在国际规则和国际秩序的框架内履行义务、践行承诺。在抗击疫情中，中国第一时间向世界卫生组织、相关国家和地区组织通报疫情信息，第一时间发布新冠病毒基因序列等信息，第一时间公布诊疗与防控方案，同各方分享防控和救治经验，率先作出未来疫苗研发成功后将作为全球公共产品、造福全世界的承诺，为全球防疫合作提供支持。真诚坦荡、坚守义务、信守承诺，中国的信义之举赢得国际社会广泛赞赏。

中国主张各国携手并进、共享繁荣，既要让自己过得好，也要让别人过得好，特别是希望广大发展中国家加快发展。在中国抗疫的艰难时刻，许多发展中国家鼎力相助。中国也积极帮助一些公共卫生体系薄弱的发展中国家筑牢抗疫防线，呼吁国际社会给予发展中国家特别是非洲国家更多物资、技术、人力支持，并承诺两年内向受疫情影响的国家特别是发展中国家提供20亿美元援助、建立30个中非对口医院合作机制、加快建设非洲疾控中心总部、努力实现疫苗在发展中国家的可及性和可担负性、同二十国集团成员一道落实“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”等多项重大举措。患难与共、同舟共济，中国与发展中国家的情谊带给人温暖、力量。

在全世界携手抗击疫情、合作复苏经济的主流中，个别国家却抛弃公平正义，搞污名化和疫情政治化操作，搞“脱钩”“筑墙”“去全球化”。中国坚持集中精力做好自己的事，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，并给予这些不实言论、霸权行径以有力回击。今年6月，中国政府正式发布《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书，详细回顾中国抗疫全过程，进一步明确各国团结合作、共同抗疫的正确方向。中国以正义之举捍卫自身正当权益，以实际行动捍卫国际多边机制的协调作用，致力于构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。

抗疫斗争的伟大实践再次证明，构建人类命运共同体是人类应对共同挑战、建设更加繁荣美好世界的人间正道。从推动构建人类命运共同体出发，在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，中国尽己所能向国际社会提供援助，守护人类生命健康；倡导构建人类卫生健康共同体与健康丝绸之路，通过多边机制在国际援助、疫苗研发与使用等多维度推进团结合作。中国提出与相关国家采取共同举措，减免关税、取消壁垒、畅通贸易，继续推进经济全球化，维护全球产业链供应链稳定畅通，为全球经济复苏注入动力。在人类遭遇危机的特殊时刻，中国以“天下一家”的情怀、道义为先的行动，进一步彰显了大国担当、大国风范。

（作者为中国人民大学国际关系学院副教授）

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 09 版）