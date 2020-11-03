把家国情怀融入不懈奋斗（人民论坛）

仰望历史的天空，家国情怀熠熠生辉；跨越时间的长河，家国情怀绵绵不断。从历史到现实，家国的书写、大我的境界，始终激励着人们勇毅前行。

在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上，习近平总书记深刻指出：“社会主义核心价值观、中华优秀传统文化所具有的强大精神动力，是凝聚人心、汇聚民力的强大力量。”面对突如其来、来势汹汹的疫情，亿万人民所展现出的炽热而深沉的家国情怀，激荡人心、振奋人心，给人以无穷的奋进力量。

不畏困难、不惧牺牲，心系家国、舍生取义。家国情怀，映照着奋斗者的赤子之心——无论经受何种考验，都能永葆初心；彰显着奋斗者的顽强意志——无论遇到何等艰难，都能坚忍不拔；体现着奋斗者的奉献精神——无论作出何种牺牲，都能无怨无悔。浓郁的家国情怀，背后是深厚的家国责任、强烈的家国担当。

至真至深的家国情怀，根植于精神的沃土。精神是一个人的立身之本，也是一个民族、国家的繁盛之基。艰苦卓绝的革命战争年代，舍生忘死、前赴后继、无坚不摧的精神伟力，激励着共产党人谱就了长征史诗、赢得了抗战胜利、推翻了蒋家王朝，开辟出“一唱雄鸡天下白”的新天地。新中国成立以来，接力奋斗、艰苦奋斗、顽强奋斗、共同奋斗的精神基因，感召着中华儿女成功研制“两弹一星”，实现了“嫦娥”探月、“蛟龙”入海、“北斗”组网，不断开创中国特色社会主义事业新局面。奋斗书写辉煌，奋斗砥砺精神，奋斗强国是最值得赞美的壮歌。

至真至深的家国情怀，沉淀于艰辛的付出。收获总是与耕耘相伴，胜利总是与拼搏同行。为了强国梦想，在日夜攻关的实验室里，科学家呕心沥血、奉献自我；在大型工程的施工现场，大国工匠筚路蓝缕、连续奋战；在抢收抢种的田野上，农民兄弟风雨无阻、昼夜劳作；在练兵备战的训练场上，战士们无惧疲劳、苦练硬功。烈日下，袁隆平一次次潜心试验，以汗水浇灌杂交水稻；风雨中，南仁东一趟趟勘探重峦洼地，为“中国天眼”殚精竭虑；病房里，林俊德头冒虚汗，用生命的最后时间整理出宝贵的科研资料。奋斗者的经历表明：“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛”。

至真至深的家国情怀，升华于忘我的奉献。无私而忘我的奋斗，是奋斗者永远的座右铭。为祖国建功业、为人民谋幸福，其中有奉献牺牲。从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，刻印着共产党人为民族解放、国家独立、人民幸福而英勇献身、无私奉献的奋斗史。从舍身炸敌碉堡的董存瑞，到拼上老命也要改变兰考面貌的焦裕禄；从甘做默默无闻人的黄旭华，到殉职在脱贫攻坚路上的黄文秀……无数先锋楷模用热血与忠诚诠释家国情怀，启示后来者用坚韧和行动守卫我们的国、守护我们的家。

鲁迅先生说过：“惟有民魂是值得宝贵的，惟有他发扬起来，中国才有真进步。”弘扬伟大抗疫精神，把家国情怀内化于心、外化于行，激扬“敢教日月换新天”的豪迈气概，相信奋斗、依靠奋斗、持续奋斗，我们就一定能为实现中华民族伟大复兴的中国梦书写出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的绚丽篇章。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 04 版）