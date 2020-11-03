法国确诊病例超145万 科学委员会：难预测第二波疫情持续多久
中新社巴黎11月2日电 (记者 李洋)当地时间2日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破145万例。法国官方应对疫情的科学委员会表示，目前难以预测第二波疫情将持续多久。
法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国2日单日新增确诊病例重新突破5万例，达52518例。法国官方累计确诊病例当天超过145万例，达1466433例。法国新冠肺炎死亡病例现为37435例，新增死亡病例418例。
法国新冠住院患者人数1日增至25143人，比前一日增加1112人；重症患者人数现为3730人，比前一天增加152人。大巴黎地区住院患者人数增至5686人，比前一日增加201人。法国病毒检测阳性率已升至20.6%。
法国官方应对疫情的科学委员会对外发布最新的疫情研究报告中指出，目前难以预测正在法国等多个欧洲国家肆虐的第二波疫情将持续多久。科学委员会担忧，第二波疫情可能不是最后一波疫情。
科学委员会指出，在今年冬季和明年春季之间，可能会连续出现疫情反复的状况，这取决于“测试、追踪、隔离”措施是否见效以及气候环境等因素。因此官方必须做好准备控制疫情，直到明年出现疫苗或治疗药物时为止。
法国总统马克龙此前表示，第二次全国“封城”遏制疫情的目标是将每日平均新增确诊病例由目前的4万例降至5000例。科学委员会也认为，将单日新增确诊病例控制在5000例以内是维持经济活动的“关键保证”。
2日发布的Ifop民调显示，有71%的受访者表示接受延长第二次“封城”的时限；56%的受访者表示担忧在未来数周内被感染；63%的受访者支持采取更多的防疫措施来保护所有人的健康安全。(完)
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn