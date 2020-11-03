法国确诊病例超145万 科学委员会：难预测第二波疫情持续多久

中新社巴黎11月2日电 (记者 李洋)当地时间2日，法国新冠肺炎累计确诊病例突破145万例。法国官方应对疫情的科学委员会表示，目前难以预测第二波疫情将持续多久。

法国卫生部当晚发布的疫情数据显示，法国2日单日新增确诊病例重新突破5万例，达52518例。法国官方累计确诊病例当天超过145万例，达1466433例。法国新冠肺炎死亡病例现为37435例，新增死亡病例418例。

法国新冠住院患者人数1日增至25143人，比前一日增加1112人；重症患者人数现为3730人，比前一天增加152人。大巴黎地区住院患者人数增至5686人，比前一日增加201人。法国病毒检测阳性率已升至20.6%。

法国官方应对疫情的科学委员会对外发布最新的疫情研究报告中指出，目前难以预测正在法国等多个欧洲国家肆虐的第二波疫情将持续多久。科学委员会担忧，第二波疫情可能不是最后一波疫情。

科学委员会指出，在今年冬季和明年春季之间，可能会连续出现疫情反复的状况，这取决于“测试、追踪、隔离”措施是否见效以及气候环境等因素。因此官方必须做好准备控制疫情，直到明年出现疫苗或治疗药物时为止。

法国总统马克龙此前表示，第二次全国“封城”遏制疫情的目标是将每日平均新增确诊病例由目前的4万例降至5000例。科学委员会也认为，将单日新增确诊病例控制在5000例以内是维持经济活动的“关键保证”。

2日发布的Ifop民调显示，有71%的受访者表示接受延长第二次“封城”的时限；56%的受访者表示担忧在未来数周内被感染；63%的受访者支持采取更多的防疫措施来保护所有人的健康安全。(完)