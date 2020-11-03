用好冷链追溯平台 筑牢人和物两条防线

秋冬季常态化疫情防控各项工作进入关键时期，对疫情传播风险须保持高度警惕。筑牢人和物两条防线，不仅是贯彻落实外防输入、内防反弹的常态化疫情防控要求，也为加快经济社会发展复苏提供了有力支撑。各部门单位要时刻保持警惕，居民做好个人防护，巩固北京来之不易的防控成绩，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出更大努力。

11月1日，北京市正式启用冷链食品追溯平台，各商超陆续开始在冷柜区域展示“北京冷链”电子追溯二维码，消费者可用手机扫码获得更多商品上游来源信息。同时，市场上不具备追溯条件的库存产品和在售产品暂停销售，待补充完善手续后恢复经营。这是进一步完善全国口岸冷链食品清关进京的措施，也是抓好秋冬季常态化疫情防控的又一有力保障。

近段时间，境外新冠疫情持续扩散蔓延，多个地区已采取“二次封禁”措施以避免疫情快速传播。国内始终坚持外防输入、内防反弹的防控策略，丝毫不能松懈，尤其要坚持外防输入不放松，筑牢人和物两条防线。

10月17日，在对青岛局部疫情溯源调查过程中，首次从进口冷链食品外包装上分离到新冠活病毒，并证实通过接触可导致感染。此后，经过相关进一步研究和分析，判断北京新发地疫情的病毒源头也极有可能来自冷链进口食品，“冷链运输或可传播新冠病毒”这条新途径渐渐明晰起来。进口冷链食品已成为疫情输入的重要隐患，狠抓人和物两条防线同等重要。

北京市冷链食品追溯平台应运而生，为强化进口冷链食品监管发挥了积极作用。一方面，通过追溯平台可查询商品生产日期、批次号、原产国、上游企业等多种信息，确保商品来源、销售渠道清晰，食品质量安全可靠。另一方面，如遇特殊情况，也可以迅速锁定商品流通渠道和方向，及时采取必要的措施，做到可防可控。

进口食品管理有专门的检验检疫制度。目前，按照国务院部署，对疫情高风险地区冷链进口食品的外包装都要进行严格消毒，对从事相关经营的企业员工要建立健康登记制度，积极防范应对新冠病毒通过冷链运输传播，堵住每一个环节可能出现的漏洞。北京冷链食品进口数量大、品种多，既要利用好冷链食品追溯平台作用，又要持续做好菜场、冷库等重点场所环境和人员核酸检测，这对更好统筹推进经济社会发展至关重要。

下一步，市场监管部门应加大执法检查力度，对不符合食品追溯要求依法依规查处。要严防不明来源的进口冷藏冷冻肉类、水产品流入北京市场，确保市场上每一件进口冷链食品源头、流向清晰明确，有据可查。

在做好“防住物”工作的同时，对境外人员输入防控工作仍需进一步强化闭环防控链条。10月30日起，韩国首尔至北京直航航班恢复，按照国务院联防联控机制统一部署，稳步有序恢复直航北京国际商业客运航班，直航规模还将稳中有升。应对防控新形势，在进一步便利人员往来的同时，“防住人”这条防线要时刻紧绷，远端核酸检测、航班熔断机制、口岸闭环管理、集中医学观察等风险控制措施决不能放松，切实筑牢首都安全屏障。

进入11月，秋冬季常态化疫情防控各项工作进入关键时期，对疫情传播风险须保持高度警惕。按照北京市检疫检测工作部署会的要求，北京将全方位保障具备150万人份的日检测能力，确保5到7天完成1000万人次的检测目标，全市机动核酸检测力量进一步提高。如果发生局部聚集性疫情，可在较短时间内完成大规模人群核酸检测，及时有效控制疫情传播，将风险降至最低，为秋冬季疫情防控工作增添有力抓手。

筑牢人和物两条防线，不仅是贯彻落实外防输入、内防反弹的常态化疫情防控要求，也为加快经济社会发展复苏提供了有力支撑。北京消费季进入“京城好物直播月”，网络直播大赛已经启动，以赛促转型、以赛促消费等新形式，将进一步释放消费潜力，激发消费活力。各部门单位要时刻保持警惕，居民做好个人防护，巩固北京来之不易的防控成绩，为统筹推进疫情防控和经济社会发展作出更大努力。（本报评论员 金雨红）