黑龙江中药材种植面积增44.4%

本报哈尔滨11月2日电 （记者张艺开）记者从日前召开的第二届黑龙江中药材种植和产业发展高峰论坛上获悉：2020年，黑龙江全省中药材种植面积达到260万亩，同比增长44.4%。目前，全省中药材累计获得国家地理标识认证19个，刺五加、板蓝根、关防风等药材品种在国内市场占有较大份额和影响力。

据介绍，黑龙江成立了全省中医药发展领导小组，编制出台了《黑龙江省中医药产业发展规划》，确立了全省中医药产业千亿元目标，将之作为推进脱贫攻坚、促农增收的重要产业，从政策引领、项目支撑、人才资源、营商环境等多个层面给予倾斜扶持。