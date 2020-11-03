“生命英雄·免疫英雄”推选活动启动

本报北京11月2日电 （记者喻京英）为助力织密织牢公共卫生防护网，构建强大的公共卫生体系，进一步展现新时代公共卫生队伍的精神风貌，“生命英雄·免疫英雄”推选宣传活动10月31日在北京正式启动，广州、沈阳、重庆、杭州、成都等10个分会场同步视频参加。

免疫规划工作者既是侦察兵，又是战斗队，与百姓的健康息息相关。启动会上，健康报社党委书记、社长邓海华介绍，在新冠肺炎疫情防控阻击战中，包括疾控人员在内的广大卫生健康工作者不惧生死、冲锋在前，为疫情防控取得重大战略成果做出了贡献。公共卫生人员通过流行病学调查，科学研判疫情走势，开展核酸检测和环境消杀，与病毒零距离接触，默默地守护着人民群众的健康。他们是不畏生死、不计回报的幕后英雄。

据介绍，“生命英雄”推选宣传活动是在国家卫生健康委相关司局支持下，由健康报社发起的一项品牌公益活动，迄今已连续开展了7届。活动旨在弘扬医药卫生、免疫规划等领域工作者敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献的职业精神，展示卫生健康工作者的良好精神风貌。本次活动将寻找那些默默奉献的免疫规划工作者，并通过多种渠道传播免疫规划工作者为保障群众健康服务的精神。活动预计历时6个月，最终评选出96位优秀者。