“庞贝病男孩”向着梦想出发

来自辽宁省沈阳市法库县的王唯佳是罕见病“庞贝病”患者。“庞贝病”会导致肌肉无力，脊椎侧弯，还有呼吸暂停的危险，每一步行走都很困难，但他凭借顽强的毅力在今年高考中取得了662分的好成绩，被南开大学计算机类（信息科学与技术类试验班）录取。

病魔让王唯佳步态蹒跚、身形消瘦，脊柱愈发向右弯曲，身高和肌肉力量也远低于同龄人。躺着是王唯佳缓解身体疲劳最直接的方式，但为了学习，他每天要坐10多个小时。3年高中时光，王唯佳每天早上不到6点就起床，一直到晚上10点下晚自习。即使肌肉无力让他连写字都困难，即使从教室到洗手间仅70多步的距离要走10多分钟，即使需要整夜使用呼吸机，王唯佳从来没有想过偷懒和放弃。

王唯佳得到学校和社会的极力关爱。他走路不稳经常摔跤，高中三年来就一直坐在讲台边上离门口最近的位置，他所在的班级为了他没换过教室，一直留在一楼；无论什么时候，他身边总有一个同学，伸出一双手，借给他一个肩膀；为减轻这个农村家庭的经济负担，学校给他母亲安排了保洁工作，还给娘俩安排了单独宿舍；爱心人士给王唯佳捐款捐物……爱与坚强让王唯佳的生命更加灿烂。

9月10日，王唯佳和父母乘坐着G400次高铁从沈阳北站出发，奔赴南开大学，开启新的人生。

新华社记者 杨青摄