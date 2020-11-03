生物医药创新集群 开始显现集聚趋势（医声）

本报北京11月2日电 （记者熊建）10月31日，第十九届“产业集群与区域发展”学术会议（专题会议）在北京中关村药谷生物产业研究院举行。会议以“跨越分隔 重塑纽带——生物医药产业集群发展探索”为主题，聚焦生物医药产业，从培育创新体系、服务公众健康着眼，探索生物医药产业发展新方向。

北京市大兴区副区长杨蓓蓓致辞时指出，目前京津冀生物医药产业集群式合力发展的愿望越来越强烈，希望通过本次会议，广大生物医药产业的从业者能够汲取各位专家的研究成果与其他地区的发展经验，努力为京津冀生物医药产业集群做大做强做出贡献。

会议总召集人、北京大学城市与区域规划系教授王缉慈表示，中国生物医药产业的技术创新与发达国家相比还有一定差距。鼓励国产创新药的发展，需要借鉴全球生物医药创新集群的发展经验。创新集群是企业制定竞争战略、开发核心产品和研究关键技术的地方；是整合本土优势、在全球获得竞争优势的母国基地。生物技术的前沿创新扎根于基础科学研究，从创新到市场化，需要经历漫长的研发实验，面对各种失败与挫折。同时，生物技术基础研发具有多学科性质，需要跨学科的分工协作网络，因此集聚机制特别重要。

据介绍，中国90%以上的地级市都有生物医药企业，其中30%集中在北京、上海、深圳、成都、重庆、广州、天津、苏州、石家庄、杭州等10个城市，集聚趋势开始显现。