Jennifer Coates：反式脂肪是迫在眉睫公共卫生问题

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。会上，世界卫生组织专家营养监测小组专家Jennifer Coates作了“触手可及的愿景，消除反式脂肪的进展政策和承诺”主题演讲。

Jennifer Coates表示，反式脂肪是一个迫在眉睫的公共卫生问题，应加以管控。让消费者意识到反式脂肪对公众健康形成的挑战和威胁，并鼓励他们选择更健康的饮食方案。