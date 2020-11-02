Walter Willett：呼吁从反式脂肪转向使用健康的油

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。大会现场连线哈佛大学教授 Walter Willett，他分享了反式脂肪的研究成果。

Walter Willett讲到，反式脂肪使有益胆固醇的高密度脂蛋白含量降低，不利于胆固醇的低密度脂蛋白含量升高，增加了血液中的炎症因子，呼吁从反式脂肪转向使用健康的油。