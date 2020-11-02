赵红梅：零反划时代，好油筑健康

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。会上，益海嘉里集团包装油事业部、消费品渠道事业部副总监赵红梅发表了“零反划时代，好油筑健康——金龙鱼零反革新创引未来”的主旨演讲。

赵红梅表示，随着人们生活水平的不断提高，对餐桌健康的要求也更进一步，催动世界范围内“零反式脂肪酸”的呼声愈加高涨。反式脂肪酸是一种对人体有害的不饱和脂肪酸，它会引发记忆力衰退和发胖，还是心脏病及其他心血管疾病高发的罪魁祸首之一。世界卫生组织在2018年向全世界宣布，计划2023年在世界范围内全面消除食品中工业化生产的反式脂肪酸。而金龙鱼也早在2004年，开启了消除食用油中的反式脂肪酸的课题研究，用“科技”响应“趋势”，用“产品”升级“健康”。零反脂肪食用油是金龙鱼在新时代大健康领域打出的第一张“科技王牌”，凝聚了科研团队对世界大健康趋势变迁的科学解读，承载了金龙鱼在健康领域的担当与梦想，也印证了国人健康理念的不断升级。

“如今， 5G已经不仅仅是一个通讯名词，它已经延伸成为各个领域最前沿科技的代名词，希望金龙鱼阳光零反脂肪食用油可以代表中国制造的5G好油，推动整个行业技术革新，向世界发声。”赵红梅说。