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姜元荣：打造合乎世界趋势的行业产品 期待5G好油时代到来

2020年11月02日18:41 来源：人民网-人民健康网

近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。会上，益海嘉里集团研发副总监姜元荣和大家分享了关于5G粮油时代的观点。

为什么说反式脂肪酸是一种对人体有害的物质？姜元荣介绍，反式脂肪酸普遍存在于饼干、薯条薯片、植物油、代可可脂巧克力等食物中，是一种对人体有害的物质。研究显示，过多摄入反式脂肪可使血液胆固醇增高，从而增加心血管疾病发生的风险。

“世卫组织建议，成人反式脂肪的总摄入量应控制在总能量的1%以内，也就是每天2000千卡食谱中占2.2克以下。丹麦在2003年便出台法规：所有市售食物中反式脂肪酸的含量必须小于等于2g/100g油脂。新加坡在2010年12月规定‘零售油脂产品中不超过2g/100g油脂并标示含量’。” 姜元荣说。

姜元荣介绍，金龙鱼将绿色精准适度加工工艺应用到生产中，在精选原料、精准识别、精细制油、精炼适度等“四精工艺”下，探明加工过程营养成分和危害物迁移变化规律，最大程度保留产品营养成分、去除和避免危害物形成。

“我们承诺将努力打造合乎世界趋势的行业产品，让大家相信中国粮油界也有堪比世界5G水平的科学技术，从而形成一张新的中国粮油界的名片。让我们一起期待5G好油时代的到来。” 姜元荣表示。

(责编：许晓华、李轶群)


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