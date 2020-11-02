何东平：消除反式脂肪酸 中国粮油践行之路
近日，由粮油学会油脂分会及益海嘉里主办，金龙鱼阳光零反式脂肪食用油协办的“5G粮油时代 零反式脂肪食用油国际论坛”在金龙鱼大厦启幕。会上，中国粮油学会油脂分会会长何东平表示，今年是落实《粮食行业“十三五”发展规划纲要》实施的收官年。我们在总结成果的同时，也是对粮油业发展趋势进行新一轮探讨，对全新未来前瞻瞭望。
在谈到中国粮油领域的变革时，何东平表示，金龙鱼企业推出的零反食用油是创新驱动的时代粮油。粮油学会油脂分会加大对各个粮油企业的指导力度，积极推进产业转型升级。推广食用油适度加工，增加专用油和营养功能性新产品的供给，培养一批具有国际竞争力的大粮商和粮食企业集团，支持开展跨国全产业链的布局。
“基于反式脂肪酸的危害，中国粮油业未来将持续在零反消费科普、零反加工技术优化、零反产品丰富性等领域同步发力，在中国粮油领域践行世界消除反式脂肪酸部署。”何东平表示。
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