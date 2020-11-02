拿出真金白银，支持医生创新（关爱医务工作者②）

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如何支持医务工作者开拓创新？各地纷纷出台举措。通过课题和专项支持临床创新，保障科研经费，提供更高科研平台；为研究团队提供更灵活的资金使用和人才选用机制，为人才培养提供定制化方案；鼓励人工智能等数字化技术在临床领域科研应用，支持技术合作和成果转化。

心内科副主任陈明龙：

支持临床创新 医患共同受益

来自武汉的患者桂老汉得了较严重的心脏病，由于病情复杂，当地医院做了两次针对性的消融手术，均告失败。

性命攸关！桂老汉转到江苏省人民医院，由心外科团队开胸后，心内科团队在心脏表面进行了加强版的消融手术，手术取得了成功。

今年6月10日，在江苏省科学技术奖励大会上，江苏省人民医院心内科副主任陈明龙团队，凭“疑难复杂心律失常新型消融策略及其临床应用研究”，获得2019年度江苏省科技进步奖一等奖。这项成果通过消融手术，精准消除心律失常，6种手术方式写进全球指南，被国际同行广泛接受。

“对于临床医生来说，论文要写在病人身上。要解决疑难杂症，唯有临床创新。”陈明龙告诉记者，桂老汉的手术就是一种技术创新。

陈明龙介绍，疑难复杂手术讲究因病制宜，不搞“一刀切”。比如位于深部的位置有时够不到，除了将心脏暴露出来的直接方式，还可采取迂回方式；如果精准位置找不到，可先锁定大致区域，通过线性消融达到目的。这些技术创新，帮助医生和患者，用对心脏最小的损伤来实现最大的疗效。

“好的医生还应该是一个研究者。”陈明龙坦言，临床创新属于探索性、前沿性研究，没有先例可循，面临着高压力、高风险。在很多情况下，病人没有退路、医生更要全力以赴。在他的团队中，“晚上比白天忙、周末比日常忙”，常规工作以外的大量时间都泡在了临床研究、项目攻关上。

2010年，陈明龙团队被评为江苏省人民医院“A类创新团队”，获得连续3年、共计300万元的创新团队科研经费，去年又获评医院“511腾飞工程”，获得100万元科研经费。近年来，团队还成功申报多项国家级、省级课题，如“十三五”重大研发计划、省政府重大临床专项等，在获得数百万元科研经费的同时，也站上了更高的科研平台。

“对临床创新的支持，是对医护人员技能精进、成长发展的关爱，医患双方都是获益者。”陈明龙说。

神经外科主任屈延：

资金支持到位 研究效率大增

“葛主任，病人术后3天恢复得挺好，已经恢复意识啦！”听到这，葛顺楠长出一口气。葛顺楠是空军军医大学唐都医院神经外科副主任，前不久，他指导镇安县医院为一名患者实施了神经内镜微创手术，“该手术的成功是我们研究成果的一次应用，目前我们正在7个医院对口帮扶的健康扶贫县进行经验推广。”

颅脑损伤，开颅、内镜、穿刺三种手术方式哪种效果最好？2015年，唐都医院神经外科主任屈延针对这一课题成立了研究团队，研究不同手术方式对脑出血远期预后的影响，葛顺楠就是研究团队的一员。

屈延介绍，“这个临床研究要有足够的有效病例数量支撑，为了得到有效病例数据，研究团队要对病人随访，收集术后病人的各项数据，仅此一项工作，就让人耗尽心力。”

“部分病人还需要来院复查，路费、住宿费也让他们望而却步。”屈延说，“刚开始的4年里有效病例只有200多个，有一年只有十几个，研究进展一直受影响。”

起码路费得给病人报销吧？临床研究需要灵活的资金使用，一缺资金、二缺人手，都是难题。

2018年，唐都医院修订了《医院人才培育资助计划》，设立4项人才资助基金。屈延的研究团队获得了200万元的研究经费。

有了资金支持，术后病人有一半都能回访。医院帮助团队成立了随访小组，由科室的护士及见习人员担任，随访效率大大提高。“我们的研究进度大大加快。”神经外科副主任医师郭为说。去年5月，团队的研究成果在神经外科领域权威期刊《神经介入外科期刊》发表。

此外，人才使用也更加灵活。今年研究团队申请招聘一名统计学专业背景的研究员。8月，学统计学的蔡亚宁入职成为神经外科的实验员，进一步补强了研究短板。

唐都医院政工处相关负责人介绍：“医院非常重视人才培养，每年有500万至700万元的科研资金支持，通过‘人才+项目’的机制让人才迅速成长。对于青年骨干，选配1至2名导师在科研、技术方面给予指导，‘量体裁衣’为各级各类人才制定个性化培养方案。”

骨科副主任孙立：

借助人工智能 精准解决难题

前不久，一位70岁的老人因膝盖疼痛难忍，住进了贵州省人民医院。医生发现老人膝关节病变严重，保守治疗很难再奏效，要解除病痛必须实施全膝关节置换手术。

“先要将病变部位切除后，再植入人工关节，假体尺寸合适与否，直接影响预后效果。”手术由医院骨科副主任孙立主刀，按照以往的手术经验，他需要把患者受伤部位切开，在手术中反复测量比对，才能确定假体的型号。

“手术前要准备各型号假体，如果预备的都不合适，就得临时通知仓库紧急调配，手术都要停下来等着。”孙立告诉记者，由于患者个体差异大、病情复杂等原因，传统的全膝关节置换手术对医生的临床经验要求极高，即使医生技术再娴熟，也很难保证假体安装高度吻合，因此患者对这类手术的满意度往往偏低。

这一次，孙立决定在全省开个先例，采用人工智能辅助完成全膝关节置换手术。他首先将患者术前的CT扫描数据导入一套人工智能软件系统，短短数分钟，计算机便自动生成一个完整的三维骨骼模型，关节哪部分需要截除，假体安装在哪个位置，具体尺寸数据等都一目了然。

“系统自动生成的手术方案，达到了三甲医院的主治医师水准。”局部微调后，孙立当即就得出一套个性化的手术方案，并将数据传给关节厂商进行精准备货。7月24日，孙立仅用30多分钟，就将假体稳稳地装进老人膝关节，截骨量和假体尺寸与术前计划完全一致。术后两天老人便顺利出院，检查显示下肢力线精准恢复、手术效果良好。

事实上，去年孙立还成功实施了贵州首例“AI+3D成像”辅助全髋关节置换手术，让被疼痛折磨6年之久的患者，当天就能下地活动。从2016年开始，孙立带领团队致力于将人工智能技术引入临床实践，推进骨科手术向微创伤化、标准化和智能化转变，至今已让数百位患者得到更精准、更高效的治疗。

孙立介绍，为促进数字化技术在骨科临床领域的科学研究与应用，医院在资金上予以充分保障外，还在体制机制上“开绿灯”。由院领导牵头，与多所省内高校合作建立了两个联合实验室，开展交叉学科人才培养与技术应用。此外，贵州省科技厅还将孙立的研究课题纳入重点攻关项目，支持医疗领域的数字创新和成果转化。他还参加编写了国家卫生健康委员会住院医师规范化培训规划教材《智能医学》，让初级医生学习到人工智能在医学应用的现状和前景。

《 人民日报 》（ 2020年10月27日 12 版）