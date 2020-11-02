杜元太：建设智慧医院，要做好互联化、物联化、智能化

为推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，宣传改善医疗服务典型经验，10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。会上，北京医院副院长杜元太以智慧医院建设经验分享为题，与嘉宾分享了北京医院在改善医疗服务工作和智慧医院建设方面的思考。

杜元太从三个方面阐述了思考，一个是智慧医院的概念以及模型设计，第二个是智慧医院的建设内容，第三个谈到智慧医院建设的展望。杜元太谈到，智慧医院的核心要素有三个，分别是互联化、物联化和智能化。目前的互联网医院是智慧医院的初级形态，“物联化”和“智能化”尚处于起步阶段，这方面还有很多工作要做。

智慧医院互联化、物联化、智能化业务运行的基础是云平台。未来的互联网服务随处可及，包括可穿戴设备对病人实时健康监测数据都将在大数据云平台存储和交换。未来的智慧医院除了支持实体医院运行外，还可以支持居家诊疗服务，医生在诊疗过程中的诊断和数据能够实时与云平台进行交互，患者的检查、处方可以实现智能预约，收费也可以在云平台进行。

杜元太认为，智慧医院的建设包括很多内容，第一是智慧医疗支撑平台，第二是安全防护体系建设，第三是互联网业务系统建设，第四是内网体系，第五个是大数据，第六个是人工智能。北京医院通过混合云的布置，未来将实现业务上云、全面云化、数据整合与应用、智慧医疗。在包括平台建设、业务上云、安全支持等方面建设过程中，北京医院非常重视信息安全，目前北京医院互联网医院的三级等保评测获得了90.75分，在全国名列前茅。

北京医院开通了远程病理、远程影像和远程心电诊断中心，实现了对边远地区和北京市社区的医疗帮扶。

北京医院利用人工智能技术和大数据技术开展了前列腺疾病方面的大数据研究，并利用人工智能技术开展门诊病人的分诊、导诊。目前正开展人工智能技术的慢性病管理工作。

目前，物联网系统是智慧医院感知系统的基础，受限于智能化设备的技术现状，物联网系统建设是智慧医院建设的瓶颈。杜元太认为，智慧医院建设的前景非常诱人，一是实现智慧诊疗，二是提供居家智慧服务，三是借助于云平台和大数据，对居民提供7X24小时的健康监护，及时获得的预警信息，及时进行健康干预和指导，实现对居民全生命周期的健康管理。

应该看到，智慧医院还处于起步阶段，其建设是个长期过程，而且没有终点。就如何建设智慧医院，杜元太认为，首先顶层设计要明确，要知道现在医院的信息化水平与国家卫健委的要求有哪些差距。第二，对于网络医院，可以自上而下的建设，先把顶层设计做好，把云平台、大数据、物联网、互联网做好，一次到位。第三，对于实体医院，应开展自下而上的建设，按照国家卫健委的指引，打牢基础，以互联互通标准成熟度测评和电子病历评级为抓手，以满足临床、管理和服务等为重点，在此基础上，开展云大物移等方面的建设工作。杜元太最后指出，做智慧医院最关键的是信息化建设人才培养和团队能力建设。