吴清江：以“智慧”为动能加速改善医疗服务

10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。海南省三亚市人民政府党组成员、副市长吴清江在会上表示，近些年三亚市正以饱满的热情在智慧医院建设方面深入推进发展。

医疗卫生健康事业是民生工程中重要一环，智慧医疗则成为促进卫生健康事业高质量发展的重要引擎。吴清江提到，在新基建的背景下数字经济已成为推动经济高质量发展的新动能，包括医疗在内的百行百业，如今在数字化转型中正发生着翻天覆地的变化。

“近年来，三亚市加快了智慧医疗建设的步伐。其中，海南省第三人民医院在不断提高医疗技术水平的同时，主动拥抱变革，通过数字化技术赋能医院信息化建设，让医院的管理运营更加智能。海南省第三人民医院力争成为海南智慧医院的佼佼者，为患者带来更加便捷高效的诊疗服务。”同时，吴清江表示，在今年疫情期间，预约诊疗等线上医疗服务极大满足了人民群众的就医需求，可见智慧医院建设的作用重大。

突如其来的疫情催化了互联网医疗的高速发展，随着医保支付机制改革的深入，以及网上处方药逐步放开和配套法律法规的健全，互联网医疗行业将加快从2.0时代迈向3.0时代的步伐。吴清江认为，随着国家新医改诊疗制度的出台，以及在互联网、大数据、人工智能等创新医疗应用的驱动下，地市医疗机构必将迎来数字化发展的新机遇。

“建设智慧医院的初衷是为患者提供更便捷、优质的服务，所以我们要牢记以患者为中心、为人民群众健康保驾护航的使命。”吴清江表示，希望三亚市政府各部门和医疗机构以本次大会为契机，同全国其他示范医院一道为加快推进智慧医院的建设、改善医疗服务贡献智慧和经验，更好地满足人民对美好生活的向往，为新时期海南医疗建设指明发展路径，并为海南的自贸港建设贡献力量。