陈仲：未来的智慧医院帮助医生医院提高效益、质量和智慧水平

为推进改善医疗服务工作和智慧医院建设，宣传改善医疗服务典型经验，10月31日，由国家卫生健康委医政医管局与海南省卫生健康委共同指导，人民网·人民健康与海南省第三人民医院联合主办的“2020全国改善医疗服务区域宣讲会暨智慧医院建设交流会”在海南省三亚市举行。会上，海南省第三人民医院院长陈仲以“智慧医院及互联网医院的探索”为题，与嘉宾分享了海南省第三人民医院院长在改善医疗服务工作和智慧医院建设方面的思考。

陈仲介绍，海南省第三人民医院在2019年又多了一个名字叫三亚中心医院。医院是2018年国家建立健全现代医院管理制度试点医院之一，医院有两个国家中心、两个基地，两个中心，一个是胸痛中心，一个是卒中中心。

陈仲提到，智慧医院是医院信息化发展的一个新阶段，在原来的基础上1.0、2.0和3.0的模式，智慧医院是医疗改革过程中的一个巨大进步，以医疗为中心向以患者为中心的一次重要跃迁。未来的智慧医院是帮助医生医院提高效益、质量和智慧水平，互联网纪元是帮助患者提升医疗资源的可获得性和就医效率。优质医疗资源下沉和优化基层医生的技能，提升基层首诊能力，对用户来说是便捷就医，降低医疗成本，对政府来说，提高医疗服务运行的问题。

陈仲介绍说，海南省第三人民医院在建设智慧医院时，首先落实远程服务的门诊化、常态化、大众化，打造全实时、全信息、全方位医媒融合的智慧医院，实现多方共赢，通过互联网技术构建线上医院，实现资源整合和业务创新，打造医疗新生态。线上服务是医生、居民、医联体医院和药店，立足患者，在网上可以咨询看病、健康教育，医生在网上看病开处方，流转到药店，也可以经过互联网把药品配送给患者。线下的服务是本院的互联互通问题，院内对基层医院的医疗资源的下沉。

陈仲还谈到在疫情防控期间对智慧医院的思考。在防控期间，海南省第三人民医院开展了网上咨询、网上药师的问诊，这个病怎么预防、用什么药都可以在网上问诊。第二个，在疫情防控中，远程医疗起到非常大的作用，隔离区内外都有一个小组，小组每天进行会诊，把病人的病情、治疗情况进行分析讨论，隔离区外的专家可以给隔离区内的专家指导。海南省第三人民医院做了核酸预约、查询和新冠肺炎患者的检查预约。

陈仲也谈到在智慧医院建设中所遇到的三个困难。第一个“难”是难统一思想，第二个“难”是规划难，第三个“难”是难以突破现状。在谈到智慧医院的未来时，陈仲谈到7个方向。第一个是健康管理，要建立健康中国、健康海南、健康三亚；第二个是智能随访，健康管理是住院前的病人，疾病管理是对所有病人，包括住院前和住院后的；第三个是5G云诊室，在5G状态下，所有的情况都在一个诊室进行；第四个是统一运营平台，业务的查询、电子处方的监管、评价和综合分析；第五个是区域远程影像中心，与全国、全省、全市推动医共体城市医疗结合；第六个是AI智能分诊和辅助诊断，所有的管理部门在线上可以实时监控医院里的运营、质量情况；第七个是5G智慧物联服务平台，这是互联网服务后勤的前移。