2020天然健康产品行业大会召开 玫琳凯料获“Hey有料30强大奖”
近日，“2020天然健康产品行业大会”在潭州国际会展中心召开。大会同时举办“天然新势力颁奖典礼”，会上，玫琳凯怡日健乳钙蛋白质粉固体饮料获“Hey有料30强大奖”。
会上，中国工程院院士，创新中药国家重点实验室主任吴以岭院士，国家市场监督管理总局食品审评中心保健食品安全审评部主任陈广耀，分别就个人如何科学养生以及保健食品原料使用情况和政府监管，发表演讲。
玫琳凯科技创新中心研发总监李敏杰作“Nutricosmetics美容营养品未来可期”的主题演讲，就口服美容“颜值经济”的市场发展、口服美容蓝海产品以及研发理念给整个行业带来启发和思考。多年来，玫琳凯在美容调养品方面充分实践，粉妍片、胶原蛋白肽固体饮料等产品都取得了较好市场反响。
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