首届中国·国际心肺复苏心血管急救居庸关长城论坛在京召开

10月31日，中国医学救援协会联合中华护理学会、中国灾害防御协会、中国心血管健康联盟、国家创伤医学中心联合举办的2020年首届中国·国际心肺复苏心血管急救居庸关长城论坛在京举行。

会上，中国医学救援协会会长李宗浩作主旨演讲并表示，中国医学救援协会将站在构建人类健康生命共同体的高度上，进一步开展心肺复苏心血管急救(CPR&ECC)和创伤救护等方面的科学研究、评估、现场救援以及加强国内外同行的合作交流，切实提高心脏骤停的抢救成功率，建立我国权威、先进、规范的CPR·ECC和创伤救护科研教学和践行培训体系。

当日，北京急救中心120地面救护车相关救治人员和北京红十字会紧急救援中心（999）救护直升机的部分机组人员及论坛部分代表100余人赴万里长城第一关居庸关水关继续就心肺复苏、心脏除颤、创伤救护以及空中、地面联合急救等进行实地演练研讨。

此外，在科普中国—灾害医学救援及公众自救互救科普基地项目重点活动中，科普基地评审专家组组长、协会心肺复苏急救科普导师华颂文为大家奉献了一场心肺复苏和心脏除颤（CPR·D）课程，并对CPR·D的要点进行了讲解。景区员工、周围游客踊跃上前，在华老师的指导下，应用QCPR模拟人、AED训练机进行CPR·D技术科普体验。