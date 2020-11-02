高福：加强疫情分析研判 以“四早”应对流感+新冠挑战
在10月30日由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”上，中国疾病预防控制中心主任、中科院院士高福指出，流感病毒与新冠病毒等合并感染，将是今冬疫情防控面临的挑战，要以“四早”作为疫情防控的重要工作，并加强对病毒的分析研判。
中国疾病预防控制中心主任、中科院院士高福
“新冠和流感确实是人类所面临的两个重大挑战。流感是由流感病毒引起的一种呼吸道疾病，流感病毒很复杂，而且容易变异。”高福表示，流感病毒与新冠病毒等合并感染，将是今冬疫情防控面临的挑战。流感与新冠肺炎症状较为相似，初始都表现为发烧、咳嗽、乏力等，难以通过一般的临床表现鉴别。一旦发生类似状况，公众很难自主判别。为减少新冠肺炎与流感叠加流行的风险，做好流感防控具有重要意义。
“防控流感要注意传染源、传播途径等，易感人群更要提高警惕与关注，一定要注意潜伏期。”高福指出，要加强对病毒流行趋势、流行特点、应对策略的分析研判，以“四早”作为疫情防控的重要工作，即早发现、早报告、早治疗、早隔离。同时，疫情防控也需要公众的广泛参与和理解，面对新冠与流感挑战，做好个人防护，及时接种流感疫苗。
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