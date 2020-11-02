2020血栓与止血生物产业前沿大会在南京召开

10月31日-11月1日，中国生化制药工业协会联合中国研究型医院学会血栓与止血专业委员会、中国心血管健康联盟、中国抗血栓药物治疗联盟在南京召开“2020血栓与止血生物产业前沿大会”。据介绍，本次大会围绕血栓与止血主题，分别开设了溶栓药物、抗凝药物、止血药物、诊断试剂/检测仪器、临床试验5个分论坛，全面探讨血栓与止血领域的产品研发、临床试验、临床应用等。大会以“临床为导向，促产业相融合”为主题，来自全国各地临床、产业、药学和监管方面的多位专家学者进行了深入研讨。

中国工程院院士阮长耿通过视频连线表示，心脑血管等方面的临床专家讲述血栓与止血临床上对诊断试剂、药品的应用，诊疗中发现的问题和应对策略，有利于企业的研究决策和产品开发；产业界介绍药品研发进展、药品质量控制、医药产业发展规划等，有助于制定更合理的诊疗方案，快速获得满意的临床疗效，进一步提高医疗诊治服务的水平。

中国生化制药工业协会常务副会长兼秘书长胡文言在致辞中介绍，血栓与止血领域很多药物都是生化药品；本次大会以临床为导向，通过构建临床、科研、企业和政策的全产业链合作展示与互动的平台，推动溶栓药物、抗凝药物、抗血小板药物和止血药物，以及相关诊断检测的科技产品研发创新，为临床医生和研究人员深入了解血栓与出血相关疾病机理，掌握相关预防、诊断和治疗产品特性，提高诊疗水平，提供交流合作新机会。

中国研究型医院学会血栓与止血专业委员会主任委员、阜外医院实验诊断中心主任周洲认为，血栓与止血领域的诊断试剂和设备近年来发展非常快，为临床提供了多方位的疾病诊断、治疗评估等服务；新冠肺炎患者的病情与这个领域高度相关，出现出凝血功能障碍，尤其是血栓风险非常高。了解相关药品、技术的研发重点、进展和应用状况，对于提高诊断和治疗水平大有裨益。

国家药典委业务综合处副处长洪小栩在主旨报告中系统地介绍了《中国药典》的地位和作用，通过大量案例阐述了药典标准提升对提高药品安全性的积极影响，介绍了检测技术在药典质控应用情况，尤其是构建《中国药典》分子生物学检测技术体系的重要作用，同时梳理了国内外一系列重大药品安全事件。他表示，建立药品生产全链条、全生命周期的质量控制体系，完善药品质控方法建立标准体系，提升通用性和可操作性等，都是要“以临床为导向，切实全面提升药品质量，确保临床用药安全”。

301医院全军检验医学质量控制中心主任丛玉隆在主旨报告中介绍了国内外血小板检测技术近几十年的发展历程。他对多种检测方法的详细介绍和相关影响因素的深入分析，对血小板聚集功能的大样本检验研究的深入剖析，给与会者带来了很多深刻启示，不只是临床诊疗要重视检测方法选择和指标波动的干扰因素分析，还给相关设备试剂企业提供了更多的产品改进研发新思考。