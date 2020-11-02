柳州市柳东新区（高新区）工会第二期一线优秀职工疗休养服务举行

10月25日，柳州市柳东新区（高新区）工会第二期一线优秀职工疗休养活动举行，中国职工国际旅行社总社副总经理孙朋，柳州市柳东新区（高新区）工会主席李幕江等参加启动仪式。

据介绍，此次疗休养服务活动由柳州市柳东新区（高新区）工会组织，中国职工国际旅行社总社具体实施工作。柳州市柳东新区（高新区）单位会员积极参与，从15家企事业单位中推选一线优秀职工代表参加。为期5天的职工疗休养服务内容从职工实际需要出发，期间融入在身边的劳模精神线上讲座、爱国主义教育、人文历史学习等多项主题活动，并为参与职工提供了健康状态筛查，视频医生健康咨询、中医健康理疗和运动健身指导等特色健康管理服务。

活动期间，全国劳动模范、全国十大杰出青年岗位能手，宝山钢铁股份有限公司热轧厂高级技师王军，围绕《以“匠心”赋能人生，用“创新”贡献价值》主题，开展工匠精神线上专题讲座。