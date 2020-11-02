北京5年将建成至少34家婴幼儿照护服务示范机构

新华社北京10月29日电（记者侠克）记者29日从北京市卫生健康委获悉，为推动婴幼儿照护服务发展，2020年至2025年，北京市将计划建成不少于34家具有示范效应的婴幼儿照护服务机构；对于规模在1万人以上的新建居住区，将按照每千人不少于4个托位规划建设婴幼儿照护服务设施。

据介绍，近年来北京市为满足群众“幼有所育”需求，大力推进公共场所、用人单位母婴设施建设，为母乳喂养、婴幼儿出行提供便利条件。北京市卫生健康委有关负责人表示，目前北京市婴幼儿照护服务工作还处于起步阶段。未来在资金保障方面，将优先支持社区型、普惠性婴幼儿照护服务机构，重点保障公益普惠性科学育儿指导活动、科学研究、人才培养和社区儿童中心建设。

此外，北京还将婴幼儿照护服务从业人员纳入急需紧缺人才培训规划范围，支持各区政府将婴幼儿照护服务纳入城乡社区服务范围；在支持各类单位开办服务机构方面，也将明确所需资金可按规定从工会经费、福利费中列支。