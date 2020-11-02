环境温暖骨骼壮
冯国川
瑞士日内瓦大学研究团队发现，温暖的环境增加骨骼强度和密度，可预防骨质疏松的发生。研究发表在《细胞·代谢》上。
研究人员让16周大的雌性小鼠在34℃环境中生活8周。实验发现，小鼠尾巴长度增加，骨密度也都明显增加，小鼠的骨骼强度得到改善。接着，研究人员利用一些成年小鼠重复实验，他们发现成年小鼠骨骼大小并没有变化，但骨骼强度和密度显著提高。接下来，研究人员又分析相关流行病学数据，探究全球骨质疏松发病率与人们居住环境的平均气温、纬度、钙摄入量以及维生素D水平的联系。他们发现，气温越高，髋部骨折的发生率越低，而髋部骨折是骨质疏松的主要表现之一。研究人员据此认为，保持温暖可能是预防骨质疏松的好策略。
研究人员认为，温热环境改变肠道微生物组成，提高了成骨细胞活性，同时减弱破骨细胞活性，从而增强骨骼强度。这项研究的结果对于开发骨质疏松的新疗法非常有帮助。▲ （冯国川）
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