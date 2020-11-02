北京：控烟减少心梗卒中发病

11月1日，北京市控制吸烟协会在京召开第二十次控烟信息媒体通报会。会议介绍了《北京市综合控烟政策包对急性心肌梗死和脑卒中入院的影响：一项中断时间序列研究》相关成果。研究发现，北京控烟政策的实施使脑卒中增长趋势每年减缓15.3%；在实施控烟政策后的25个月中，避免了18137人因脑卒中入院治疗。该研究论文日前在《英国医学杂志》子刊《烟草控制》上发表。

论文通讯作者、北京大学公共卫生学院社会医学与健康教育系常春教授介绍，该研究是基于北京市1770万参保职工医疗就诊记录，观察期为2013年1月至2017年6月，共涉及31707例急性心肌梗死和128116例脑卒中入院患者，来评估北京市综合控烟政策对急性心肌梗死和脑卒中这两类心脑血管疾病入院率的影响。研究采用了中断时间序列设计，控制了法定节假日、气温、相对湿度、PM2.5浓度、季节趋势等干扰因素，让结果更客观反映出烟草对疾病带来的影响和变化。

研究发现，北京实施“最严”禁烟政策后，北京市职工因急性心肌梗死和脑卒中入院人数当期分别即刻下降5.4%和5.6%。此外，尽管两类疾病住院人数仍然呈上升趋势，但是控烟政策的实施使脑卒中的增长趋势每年减缓15.3%；在实施控烟政策后的25个月中，避免了18137人因脑卒中入院治疗。北京市控烟协会秘书长崔晓波进一步阐释，避免这18137人因脑卒中入院治疗共节约总费用97941.4万元，住院床位日共节约217644天。

“这些发现表明，全面控烟法规行之有效，通过改善吸烟状况、保护居民免受二手烟危害，可以减少急性心梗，特别是脑卒中入院，具有重要的健康收益。因此，我们呼吁全国层面及更多城市出台全面控烟法规，以取得更多健康收益。”常春说。（记者杨金伟）