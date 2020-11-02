湖北医务社会工作从试点迈向示范

湖北省医务社工示范医院（科室）创建工作现场答辩会近日在武汉市举办，全省13家医院参加，最终评审出6家示范医院、2个示范科室。这标志着湖北省医务社会工作从试点迈向了示范。

2019年1月，湖北省卫生健康委要求三级医疗机构设立医务社工部门，配备专职工作人员，有条件的医疗机构可设立医务社工岗位；同年3月，该省又遴选确定了第一批36家试点医院和16个试点科室。一年多来，各试点医院（科室）相继成立医务社工部、医务社工组，组建社工人才队伍，完善社工服务机制，在帮助患者解决实际困难、恢复正常生活、完善社会功能等方面发挥了重要作用。2020年，湖北省医院协会医院社会工作和志愿服务管理专委会组织开展湖北省医务社会工作示范医院（科室）创建活动。（记者王芳）