湖北医务社会工作从试点迈向示范
湖北省医务社工示范医院（科室）创建工作现场答辩会近日在武汉市举办，全省13家医院参加，最终评审出6家示范医院、2个示范科室。这标志着湖北省医务社会工作从试点迈向了示范。
2019年1月，湖北省卫生健康委要求三级医疗机构设立医务社工部门，配备专职工作人员，有条件的医疗机构可设立医务社工岗位；同年3月，该省又遴选确定了第一批36家试点医院和16个试点科室。一年多来，各试点医院（科室）相继成立医务社工部、医务社工组，组建社工人才队伍，完善社工服务机制，在帮助患者解决实际困难、恢复正常生活、完善社会功能等方面发挥了重要作用。2020年，湖北省医院协会医院社会工作和志愿服务管理专委会组织开展湖北省医务社会工作示范医院（科室）创建活动。（记者王芳）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn