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河北消除村医“空白点”

2020年11月02日10:09 来源：健康报

　　近日，在河北省政府新闻办公室举行的优化卫生健康服务·打赢健康扶贫攻坚战新闻发布会上，该省卫生健康委党组副书记徐春芳介绍，为实现贫困地区群众“有地方看病、有人看病”目标，该省集中力量攻坚村医“空白点”歼灭战，截至今年9月底，全省500人以下行政村卫生室建设和村医配备实现全覆盖。

　　据介绍，为提升县域内医疗卫生服务整体绩效，该省加强“县乡一体、乡村一体”机制建设，通过县聘县管乡用、乡聘村用或巡诊派驻等灵活方式，解决了乡村缺乏合格医务人员的问题。截至目前，129个县（市）建成县域医联体，全省实现乡村一体化管理、每个行政村有村卫生室和村医。

　　该省还依托健康扶贫动态管理系统建立监测预警机制，对出现“空白点”风险较高的县乡村三级医疗卫生机构、因病致贫返贫风险高的非持续稳定脱贫户和边缘户，组织家庭医生签约服务团队，提供基本公共卫生、基本医疗和健康管理服务。（特约记者贾志海 记者肖建军）

(责编：许心怡、崔元苑)


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