让患者在家门口解决问题

从不足1%到超过10%，我国居民的糖尿病患病率仅用了30年时间，就成为卫生健康领域沉重的“甜蜜负担”。

被称为“沉默杀手”的糖尿病，是典型的慢性非传染性疾病。如果患病人群血糖不能得到有效控制，于个人，并发症将严重危害身体健康；于社会，将造成巨大的治疗费用支出，带来沉重的社会负担。

卫生资源消耗持续增长

国家卫生健康委卫生发展研究中心健康经济与费用研究部副研究员柴培培表示，基于全国历年卫生费用核算数据分析，糖尿病对卫生资源消耗的持续增长，已经对我国卫生筹资的可持续性造成了一定挑战。2004年～2018年，我国糖尿病住院率从0.62%一路飙升至3.37%，住院费用从40多亿元增加至约350亿元，年均可比增速达13.7%，远远高于我国GDP的增长速度。

根据相关流行病学调查结果估算，我国18岁以上成年人的糖尿病患者总数，在2013年超过1亿，2017年达到1.3亿。根据2017年的调查数据，在全部糖尿病患者中，血糖控制达标的患者占比仅为15.8%。2007年～2017年，糖尿病在我国造成的健康期望寿命损失增长了10%。

糖尿病产生的治疗费用每年都有据可查，费用相关数据的变化，直观反映了糖尿病给我国带来的疾病负担。“如果将所有疾病的人均医疗支出看做1，那么糖尿病的人均支出就是3.5，糖尿病相关并发症的人均支出更是高达9.4。”基于在全市开展的调查研究，福建省厦门市卫生健康委副主任苏妙玲用简洁的数据道出了糖尿病负担。

柴培培介绍，对糖尿病治疗费用的核算与分析研究显示，从全国来看，2018年的治疗费用总量已达1154亿元，占全部疾病治疗费用的3.3%。基于目前的糖尿病流行趋势、服务利用水平，“如果不作出改变，我国2030年糖尿病治疗费用预计将超过4300亿元，严重冲击卫生筹资和医保资金的可持续性”。

2/3门诊费用流向医院

与我国糖尿病患者住院率超过3%不同，日本、美国、英国在2020年的数据，分别仅为1.62%、1.7%、0.74%。

专家表示，门诊血糖管理水平欠佳，导致更多患者血糖未能得到有效控制，因糖尿病或其并发症而入院，进而导致整体治疗费用的大幅上升。此外，长期以来住院才能报销的政策，也促使患者更愿意接受住院治疗。

柴培培介绍，进一步分析我国糖尿病治疗费用构成，门诊费用与住院费用的比值约为64∶35。但在门诊血糖管理较好的城市——山东青岛，这一数值约为79∶21。这说明，从全国来看，通过提高门诊服务能力减少患者住院治疗，进而节省住院费用，仍有较大的提升空间。

“分析糖尿病治疗费用的流向发现，2018年，在各级医院产生的费用约876亿元，发生在基层医疗机构的治疗费用约200亿元。”柴培培进一步分析，门诊费用中流向医院的占比为65.77%，流向基层医疗卫生机构的费用占比为24.21%；住院费用流向中，两者占比分别为94.95%和4.71%。

曾有观点提出，基层应成为慢性病防治的“主战场”，但通过上述分析可以看出，基层医疗卫生机构主导“门诊＋社区”血糖管理的作用亟待提升。（下转第2版）（上接第1版）

柴培培认为，我国应根据深化医改的政策设计和部署，加快传统诊疗模式的转变，围绕糖尿病等慢性病建立整合型防治体系。在医联体建设过程中充分发挥上下转诊的作用，利用“互联网+”等技术手段，加强上级医院对基层医疗卫生机构规范诊疗的指导；同时发挥医保支付的杠杆作用，开展支付方式改革，探索住院DRG付费、门诊按人头付费等，确保各层级医疗机构、医务人员实现利益共享。“不如此，基层机构未必能接得住，大医院也未必舍得放。”

分级诊疗作用正在显现

近年来，不少地方从慢性疾病入手，因地制宜开展分级诊疗探索。比如，福建厦门围绕慢病患者开展“三师共管”，浙江省试点推行“两慢病”（糖尿病、高血压）分级诊疗，都取得了一定成效。

“上级医院专科医生负责诊断并制订个体化治疗方案，指导基层提高诊疗能力；基层全科医生负责执行和监督患者的治疗方案，与专科医生对接转诊；健康管理师负责日常管理和随访，进行健康教育。”苏妙玲表示，厦门市接受家庭医生签约服务的糖尿病患者，都会配备一名专科医师、一名全科医师、一名健康管理师，共同服务于患者的血糖管理和分级诊疗。

苏妙玲介绍，厦门市糖尿病防治指导中心挂靠在厦门大学附属第一医院内分泌科，由其制定危险因素监测、高危人群筛查等各项防治规范和标准，带动提高全市糖尿病防控能力。同时，厦门市还针对糖尿病患者的基层诊疗，开发了智能决策支持系统，标化并规范全科医生的诊疗行为，实现标准化诊疗、提高血糖管理达标率。

“‘三师共管’并不是为患者指定3名卫生专业人员那么简单。”苏妙玲表示，厦门市统一了大医院与基层的糖尿病用药目录，并争取到了医保报销政策的支持；建立了居家远程健康监测与病情跟踪管理系统，为慢病患者提供健康评估、健康教育、健康干预等精细化服务，为专病分级诊疗、家庭医生提供业务支撑。“三师共管”已让厦门市超过70%的糖尿病患者在社区卫生服务中心就诊，2型糖尿病合并脑血管疾病患者或高风险人群随访，血糖、血脂、血压达标率不断提升。

从全国看，良性的数据变化趋势正在显现。柴培培介绍，2014年～2018年，我国糖尿病门诊费用占比从60%上升到65%，基层医疗卫生机构费用流向占比从12%上升到18%，反映出门诊服务和基层医疗卫生机构的作用在逐步加大。（首席记者 刘志勇）