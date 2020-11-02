《2020年中国女性健康粉红报告》发布

10月29日，《2020年中国女性健康粉红报告》发布会举办并发布《2020年中国女性健康粉红报告》。业内专家学者共同探讨女性乳腺健康，旨在呼吁全社会关注女性健康，让“及早预防、及早发现、及早治疗”深入女性心中。

据悉，《2020年中国女性健康粉红报告》分析数据来源于2019年7月-2020年6月期间，在爱康集团旗下体检中心参加乳腺检查的约230万成年女性。

中国科学院院士、中科院上海营养健康研究所生物医学大数据中心首席科学家赵国屏院士表示，2020年，《英国医学杂志》子刊《医学遗传学杂志》发表了中国人群癌症预防研究论文《中国汉族人群BRCA1/BRCA2致病变异的流行情况》，BRCA检测的意义在于帮助受检者提前预知肿瘤风险，根据“检测者个体”在基因型、表型、环境和生活方式等各方面的特异性，制定个性化精准预防、精准诊断和精准治疗方案。对于恶性肿瘤做到“早发现、早诊断、早治疗”，改变国人健康观念，由被动接受治疗转向主动预防，追求健康生活。

复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科主任胡夕春认为，早期乳腺癌的治疗方式已不再局限于局部治疗、手术、开刀、放疗，还可以通过药物进行“慢性”治疗。患者养成良好的生活方式，“管住嘴，迈开腿”，才能真正降低乳腺的发病率。

广东省人民医院乳腺科行政主任、博士生导师廖宁呼吁女性重视乳腺健康问题，坚持健康的生活方式，积极参加运动与锻炼，从月经初潮开始关注乳腺健康，40-49岁做乳腺B超联合钼靶检查，50岁以上应该每年进行一次乳腺钼靶检查。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚表示，职场压力、不良生活习惯易导致乳腺癌，但通过早期的筛查手段，治愈率可以提高治愈率。通过有效预防、准确筛查，提供专业的治疗通道，让患者获得最有效的治疗是爱康一直以来不断努力在做的事情。做“有人管”的体检，帮助女性渡过人生最艰难的时刻，是爱康的责任。

上海南方基因科技有限公司董事长金维荣说，南方基因始终致力于中国女性乳腺癌遗传基因（BRCA1/2)的检测。随着科技的发展，越来越多与遗传性肿瘤相关的基因被发现。从而为更广泛的人群（男性和女性）提供检测服务，助力遗传性肿瘤的早期预防与筛查。

阿斯利康泌尿/妇科/女性肿瘤治疗领域负责人、助理副总裁谢琼表示，阿斯利康不仅提供创新药物，还携手跨界力量，从患者全病程需求出发，以前沿科技打造诊疗一体化模式，为肿瘤患者提供全病程慢病化的管理模式，帮助患者早筛查、早发现、早诊断、早治疗。