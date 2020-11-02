北京昨日零新增 市卫健委提示：参加会议需做好健康防护
人民网北京11月2日电 据北京市卫健委消息，11月1日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。
请市民朋友做好参加会议时的健康防护。出席会议前，有发烧、咳嗽等不适症状，特别是近期与呼吸道传染病患者有过密切接触的，要及时就诊，不要带病参会；了解新冠肺炎等传染病各项预防措施，遵守会场有关规定；注意手卫生，清洁双手前不要触碰口、眼、鼻。接触电梯按钮、门把手、水龙头等位置、公用物品或其他可能被污染的物品后必须洗手，或用免洗手消毒剂；遵循呼吸卫生和咳嗽礼仪，咳嗽、打喷嚏时用肘部或纸巾遮掩。不随地吐痰，口鼻分泌物用纸巾包好弃置于垃圾箱内；在会议场所与他人保持1米以上的社交距离；做好个人防护，根据需要佩戴口罩。
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