英国新冠病例超百万 英格兰将进入第二次全面封锁

中新网11月1日电 据路透社报道，当地时间10月31日，英国累计新冠确诊病例超过100万例。英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，11月5日起，英国英格兰地区将进入第二次全面封锁。

据报道，英国国家统计局估计，英国现在每100人中就有1人感染新冠病毒。由于疫情反弹严重，10月31日，约翰逊表示，11月5日起，英格兰地区的所有的酒吧、餐馆和非必要商店将关闭，除工作、教育和锻炼等必要外出，民众必须待在家中。该禁令将一直持续至12月2日。在此期间，学校将继续开放。

这些措施目前将只适用于英格兰，英国的苏格兰、威尔士和北爱尔兰的地区政府将自行制定各自的防疫政策。

报道称，英国是欧洲因新冠死亡病例最多的国家，目前英国单日新增新冠病例超2万例。英国科学家警告称，“最坏情况”下，英国新冠死亡病例可能超过8万人。

“我们现在必须采取行动，”约翰逊说，“除非我们采取行动，否则我们国家每天的死亡人数将达到几千人。”

约翰逊还称，英国政府将恢复其新冠病毒紧急工资补贴计划，以确保在英格兰封锁期间被临时解雇的工人，获得原本工资的80%。

新的封锁将持续到12月2日，约翰逊希望彼时病毒将得到充分控制。约翰逊之前曾表示，他希望“避免再次被关停的痛苦”。几周来，他一直承受着压力，英国的顶级科学家警告称，英国需要封锁，而不是目前的局部关停。