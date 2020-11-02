美洲新冠确诊超2000万例 英格兰宣布二次“封锁”

中新社北京11月1日电 综合消息：世界卫生组织公布的最新疫情数据显示，截至北京时间10月31日21时06分，全球新冠确诊病例累计45428731例，其中死亡病例1185721例。另据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据，截至北京时间11月1日10时24分，全球新冠确诊累计45967061例，其中死亡病例1194325例。

美洲：美国新冠死亡逾23万例

据世卫组织统计数据，美洲区域新冠确诊人数累计已超2000万，达20311678人，约占全球确诊人数的45%。

约翰斯·霍普金斯大学数据显示，截至北京时间11月1日10时24分，美国累计新冠确诊病例达9116184例，死亡病例突破23万例，为230345例。美国当地时间10月30日单日新增确诊病例99321例，超过了29日创纪录的88521例，再次刷新单日新增确诊病例的最高纪录。

美媒援引一位医学专家的话称，“美国现在平均每秒钟就有一人确诊新冠肺炎，平均每两分钟就有一人死于新冠肺炎，而这一数字还在继续增加。”

巴西卫生部10月31日晚报告，该国过去24小时内新增新冠确诊病例18082例，已连续5天呈现下降趋势。巴西累计确诊超553万例。

阿根廷卫生部10月31日晚公布，该国24小时内新增新冠确诊病例9745例，累计确诊近117万，达1166924例；新增死亡211例，累计死亡逾3万例。

欧洲：英格兰宣布二次“封锁”

英国新冠确诊病例已突破百万例。英国首相约翰逊10月31日晚宣布，英格兰将于11月5日至12月2日进入为期4周的“封锁”，措施包括娱乐、休闲场所全部关闭；酒吧、餐厅只能提供外卖服务；非必需品零售商店只能以提供送货或让顾客自取为目的开门等。此次“封锁”期间不会关闭学校等教育机构。另外，包括英超在内的职业体育赛事在闭门的情况下可继续举行。

德国11月2日起即将实施为期一个月的新一轮全国性“封锁”措施。德国总理默克尔10月31日在每周例行视频讲话中重申了实施“封锁”对于快速、有力地控制第二波疫情的必要性。她同时强调，政府将为受影响的企业提供快速且高效的援助，其中联邦和各州将在短期内为企业提供最多可达100亿欧元的特别援助。德国疾控部门当天公布的单日新增新冠确诊病例达19059例，再创该国疫情暴发以来新高。

据奥地利卫生部10月31日消息，奥地利过去24小时新增新冠确诊病例5349例，累计确诊逾10万例。奥地利总理库尔茨当天宣布，该国将从11月3日零时开始再次实施全国“封锁”措施，持续至11月底。在此期间，每天20时至次日6时实行宵禁，居民非必要不得离开住所。幼儿园、小学和初中将保持开放，但高中和大专院校转为远程教学。

白俄罗斯国家边防委员会10月31日宣布，自11月1日起将暂时限制外国公民和无国籍人士通过公路、铁路和水路口岸入境。据白卫生部当天发布的疫情数据，该国过去一天新增确诊病例983例，累计确诊98482例。

亚洲：首尔市将对不戴口罩者处以罚款

韩国中央防疫对策本部11月1日通报，截至当天零时，韩国较前一天新增新冠确诊病例124例，累计确诊26635例。韩国单日新增病例连续5天以三位数增长。据韩联社报道，首尔市1日表示，随着义务佩戴口罩制度宣传倡导期结束，将从13日零时起对在高、中风险场所不戴口罩者处以10万韩元(约合人民币590元)罚款。

土耳其内政部长索伊卢10月31日说，他和家人因新冠病毒检测结果呈阳性正在医院接受治疗。据悉，索伊卢已进入新冠治疗的最后阶段，其症状较为轻微，目前感觉良好。土耳其卫生部31日通报新增新冠确诊病例2213例，累计确诊375367例；新增死亡病例75例，累计死亡10252例。

据斯里兰卡卫生部10月31日消息，该国过去24小时新增新冠确诊病例633例，累计达10424例。数据显示，新增确诊病例大多来自首都科伦坡郊外一处鱼市发生的聚集性感染。为控制疫情蔓延，斯里兰卡警方宣布自30日起在包括科伦坡在内的整个西部省实行宵禁。

非洲：累计确诊超177万例

非洲疾控中心发布的最新数据显示，截至非洲东部时间10月31日5时(北京时间10时)，该地区报告累计确诊病例超177万例，达1773402例，其中死亡42631例。

南非卫生部10月31日报告新增新冠确诊病例1770例，累计确诊725452例；新增死亡46例，累计死亡19276例；654182人康复。