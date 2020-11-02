研究：欧洲第二波新冠疫情毒株或源自西班牙

中新网11月1日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，近日，西班牙巴塞尔大学、瑞士苏黎世联邦理工学院和西班牙高等科学研究理事会科研人员研究发现，引发欧洲大陆第二波新冠疫情的毒株可追溯自西班牙。科研人员已将该毒株命名为“20A.EU1”。

据报道，该研究团队的科研人员发现，欧洲大陆出现第二波新冠疫情后，西班牙80%感染者体内具有20A.EU1病毒株，而英国感染者含有这种病毒株的比例更是高达90%，冰岛占60%，瑞士则有30-40%感染者含有该毒株。法国、德国、荷兰、拉脱维亚、意大利、比利时、瑞典、挪威等国也发现大量感染者体内含有该毒株。

参加该项目研究的瑞士进化遗传学家艾玛·霍德克罗夫特教授表示，通过分析大量的新冠病毒基因组，研究者追溯到新冠病毒的另一个变异体20A.EU1毒株，并发现它起源于西班牙东北部，特别是加泰罗尼亚地区。

关于20A.EU1的来源和超级传播者，研究人员认为，这种毒株最先在西班牙加泰罗尼亚和阿拉贡地区的农业工人群体中被发现，然后在当地迅速蔓延，并通过游客传至其他欧洲国家。

研究证实，20A.EU1病毒株从6月份开始出现在西班牙，7月份西班牙的传播率已经超过40%； 9月份瑞士、爱尔兰和英国的传播率达到40-70%，并扩散到欧洲至少12个国家。

研究人员指出，目前尚无任何证据证明这种新冠病毒株的变体更具有传染性或致命性。在欧洲第二波疫情中，西班牙新冠疫情出现反弹的时间比其他欧洲国家明显早很多，而且与西班牙恢复旅行的时间基本吻合，也印证了20A.EU1毒株起源于西班牙的说法。(黄鑫)