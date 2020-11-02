新疆新增确诊病例3例、无症状感染者6例
中新网11月2日电 据新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室官方微博消息，新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，11月1日0时至24时，新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)新增新冠肺炎确诊病例3例(其中2例为无症状感染者转确诊)；新增无症状感染者6例。新增的1例确诊病例和6例无症状感染者为疏附县对集中隔离医学观察人员进行核酸检测筛查发现。
截至11月1日24时，新疆(含兵团)现有确诊病例57例(重症9例)均为喀什疏附县病例；无症状感染者223例，均来自喀什疏附县和克州阿克陶县。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn