新疆新增确诊病例3例、无症状感染者6例

中新网11月2日电 据新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室官方微博消息，新疆维吾尔自治区卫生健康委最新通报，11月1日0时至24时，新疆维吾尔自治区(含新疆生产建设兵团)新增新冠肺炎确诊病例3例(其中2例为无症状感染者转确诊)；新增无症状感染者6例。新增的1例确诊病例和6例无症状感染者为疏附县对集中隔离医学观察人员进行核酸检测筛查发现。

截至11月1日24时，新疆(含兵团)现有确诊病例57例(重症9例)均为喀什疏附县病例；无症状感染者223例，均来自喀什疏附县和克州阿克陶县。