谭德塞接触新冠确诊者后隔离：感觉良好 无任何症状
中新网11月2日电 据外媒报道，当地时间11月1日，世卫组织(WTO)总干事谭德塞称，他已确认与新冠患者接触，将进行自我隔离，并补充说，自己感觉良好，没有任何症状。
谭德塞在社交媒体上发文称，“我确认接触了新冠病毒检测结果为阳性的人。我身体状况良好，没有症状，但将在今后几天按照世卫组织有关规程进行自我隔离，并在家工作。”
他随后又补充说，“我们都遵守健康指导至关重要。这是我们打破新冠病毒传播链、抑制病毒并保护卫生系统的方法”，“我的世卫组织同事和我将继续与合作伙伴开展合作”。
根据谭德塞在社交媒体上的个人说明，他目前在瑞士日内瓦的世卫总部所在地工作。瑞士在几天内报告了1000多例新增病例后，已于当地时间11月1日宣布，将于11月2日实施部分封锁。
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