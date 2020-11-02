美单日新增病例近10万 专家称12月或是“最艰难月份”

中新网11月2日电 综合报道，美国疾病控制和预防中心10月31日的数据显示，全美24小时内报告新增新冠确诊病例99750起。这是美国疫情暴发以来单日最高纪录，也是全球范围内的一国单日新增病例纪录。专家警告称，全美情况正在恶化，12月可能会是最艰难的月份。

据报道，美国最近一周平均单日新增病例数达到近8万。路透社统计显示，在10月，全美有31个州的单日新增确诊病例创下最高增幅，21个州的住院病例和14个州的死亡病例也创下新高。

俄亥俄州州长迈克·德威恩说，过去四个星期内，该州检测结果呈阳性的比例从2.5%攀升至7%。他表示，这是因为越来越多的社交聚会，人们放松了警惕，没有戴口罩。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布日前表示，这令人感到“不安”。他说，“全国的情况正在恶化。”而12月可能是最艰难的月份。

华盛顿大学卫生统计评估研究所所长克里斯托弗·默里也称，随着新冠病例数继续攀升，医院可能会变得不堪重负。