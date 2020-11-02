法国确诊病例逾140万 卫生部长警告今年圣诞将不是正常节庆

中新社巴黎11月1日电 (记者 李洋)当地时间1日，法国累计新冠肺炎确诊病例突破140万例。法国卫生部长维兰当天警告，由于疫情原因，今年的圣诞将不是正常的节庆。

根据当晚发布的官方疫情数据，法国1日单日新增确诊病例达46290例。法国官方累计确诊病例当天超过140万例，达1413915例。法国新冠肺炎死亡病例现为37019例，新增死亡病例231例。

法国新冠住院患者人数1日增至24031人，比前一日增加995人；重症患者人数现为3578人，比前一天增加126人。大巴黎地区住院患者人数为5485人，比前一日增加128人。法国病毒检测阳性率已达20.4%。

维兰表示，官方目标仍是争取遏制疫情，以便民众在圣诞前能够外出购物，为节日做准备；政府将尽可能为圣诞期间的家庭团聚创造条件。

维兰表示，第二次“封城”是对全体民众的考验，希望人们能够遵守“封城”期间的管制措施，这样才能尽快战胜第二波疫情。他警告，如果不能遵守“封城”相关措施，那就必须考虑采取“其他措施”。

他说，如果“封城”能够发挥作用，未来数日新增确诊病例将有望下降，重症患者的人数可能在未来两周内下降。他同时对疫苗研发工作持谨慎乐观态度。

目前法国舆论和专家的乐观估计是第二次“封城”在短期内发挥出积极效果，病毒传播得到有效减缓，有望在圣诞前放松“封城”措施；而悲观估计是“封城”将持续到明年初。

法国总理卡斯泰说，官方将释放200亿欧元用以资助小企业渡过难关。他表示，政府将大力支持小企业，避免这些企业破产。