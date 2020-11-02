三个时刻 老人最好坐着

随着年龄增长，老人的反应时间延长、平衡力不再稳定，增加了跌倒的风险。老人可以通过改变居家环境，并在几个时刻养成“坐着”的习惯，避免跌倒的发生，保证自己的安全。

换衣服时要坐着。老人的前庭功能下降、肌肉松弛、关节退化僵硬、反应迟钝等，都会导致在站着穿脱衣物及鞋子时，肢体不能有效配合，容易跌倒。建议老人应在衣帽柜或鞋柜前放一把高度适宜且稳定性好的椅子，换衣服时坐着可使重心由双腿转移到腰部及躯干，避免因失去平衡而跌倒。

如厕时要坐着。老人常患有高血压、心脏病等慢性病，再加上多有便秘表现，蹲位时间过长，大脑可能出现短暂性供血不足，就容易造成眼前发黑，增加跌倒风险。因此，有老人的家庭应将蹲便改为坐便，不但可以减少老人因体位改变过大而发生的体位性低血压，还能减少体力消耗，降低老人在如厕过程中跌倒的概率。此外，建议在家中马桶旁安装扶手、洗手间做成防滑地面、老人穿着防滑拖鞋。

洗澡时要坐着。洗澡多在密闭空间，空气不流通，环境氧气含量较少。同时，如果水温过高，会让皮肤表面血管扩张，导致心脑处于缺血状态。这些因素都容易导致老人出现头晕，甚至跌倒。因此，建议老人洗澡时坐在防滑且稳定性好的座椅上，不仅能减少体能消耗，还能防止因地面湿滑造成的意外事故。浴室中还应安装通风扇和防滑垫。▲