“中国扶贫成果令人敬佩”（我在中国当大使）

马尔代夫以其极具魅力的海岛风情吸引着全球的目光，尽管相隔遥远，但中国与马尔代夫并不陌生。古时被海上丝路联结的两个国家，如今在新时代携手扬帆、共同向前。

马尔代夫驻华大使艾莎特·阿兹玛近日接受人民日报海外网采访时表示，马尔代夫高度重视发展对华关系，中国过去、现在、将来都是马尔代夫重要的政治经济伙伴。

“中国在我心中有特殊地位”

对于阿兹玛来说，“马中关系”这个词可谓贯穿了她的职业生涯。“自1988年进入马尔代夫外交部工作后，第二年我就参与到对华工作中。”阿兹玛回忆说，“我们当时正着手与中国公司商谈有关马尔代夫地产合作事宜，从那以后我一直致力于推进两国合作，中国在我心中一直有特殊地位。”

尽管与中国早早就结下缘分，但阿兹玛第一次踏上这片土地却是近20年后的北京奥运会。2008年，阿兹玛随团先后到访北京、南京等地，鸟巢和南京奥林匹克体育中心在她心里留下深刻印象。在那之后，阿兹玛探访中国的脚步开始加快：昆明、福州……每在中国地图上“解锁”一个点，都让阿兹玛对中国的了解更深一步。

对中国这些年的飞速变化，阿兹玛印象深刻。“中国近些年发展速度非常快，特别是扶贫成果非常突出，令人敬佩。”在阿兹玛看来，不断缩小的城乡差距就是有力的证明：“我去过中国许多地方，它们看起来都很先进、整洁，甚至让我分不清那里到底是城市还是村庄。”阿兹玛认为，“这得益于中国政府很好地鼓励了人民，发展已经渗透到中国的每个角落。尤其是在农业地区，大家生活都能自给自足。”

2019年8月，阿兹玛正式出任马尔代夫驻华大使。新的工作岗位、新的观察视角，让阿兹玛对中国有了更加真实、直观的观察与认知。“在马尔代夫时，我与不少参与合作项目的中国人有过接触，他们都非常友善，乐于助人。”阿兹玛回忆，“但当我身在中国时，这种热情是不一样的。他们会确保你像是在家里一样，这样的悉心照顾让我非常有安全感。”

防疫期间，中国政府一直与马尔代夫使馆保持密切联系，确保馆员的安全与健康，还有全国各地的朋友给使馆打来电话表达关心，询问使馆是否需要帮助，这些都让阿兹玛真切感受到中国社会的温度。在她看来，语言障碍无法隔绝互通交流，困难时刻的守望相助更能体现两国的传统友好，“我们对两国友谊充满信心，对于中国政府和中国人民的帮助，我们深表感激。”

越来越多合作项目“落地开花”

阿兹玛对华认知日益增进的背后，是中马两国几十年间携手同行、共谋未来的大图景。作为两国关系诸多历史性瞬间的参与者和见证者，阿兹玛对中马互利共赢的合作模式感触颇深。

回想第一次参与对华合作项目的场景，阿兹玛仍觉历历在目：“两国合作的第一个房产项目建造在马尔代夫的首都岛上，那也是马尔代夫首个致力于提升首都环境的工程。马尔代夫的首都区域一直非常拥挤，中国的援建项目极大地改善了这一状况。从那时起，中国企业对马尔代夫建筑业的发展一直起着支柱性的作用。”近年来，阿兹玛开心地看到越来越多的双边合作项目“落地开花”：两国友谊最好象征的中马友谊大桥、中建承建的马尔代夫最大保障房项目、维拉纳国际机场改扩建项目、海水淡化工程……“这些年来，中国为马尔代夫的经济社会发展做出了巨大贡献。”阿兹玛说。

与此同时，中马人文领域的交流也频增亮色。阿兹玛介绍说，两国关系源远流长，最早可以追溯到中国的唐朝时期。千百年间，船舶往来，贸易不绝，郑和船队就曾两度到访马尔代夫。如今，新的海上丝路将两国联结得更为紧密，文化交往更为热络。阿兹玛表示，中文在马尔代夫广受欢迎，马尔代夫大量旅游、建筑从业者会中文，还有越来越多的学生对中文产生兴趣。“我们对中国政府的中文奖学金计划深表感谢，这为马尔代夫学生提供了来中国学习中文的机会。”阿兹玛还特别提到，在专业选择方面，选择“全中文授课的国际关系专业”的马尔代夫留学生不断增加，“体现出中文对马尔代夫青年一代的重要性持续提升。”

“这些都表明我们的关系在过去的日子里越来越亲密。”阿兹玛感慨地说，“我相信中国将一直是马尔代夫重要的经济发展伙伴，我们的友谊在未来将会进一步加深。”

在服贸会达成“小心愿”

2020年是中马建交48周年，也是马尔代夫独立55周年，在这一重要历史节点上进一步推动双边关系走向纵深是两国共同的心愿。虽然新冠肺炎疫情一定程度上打乱了既定的合作议程，但亲历中国战疫的阿兹玛对两国“后疫情时代”深化合作满怀信心。

阿兹玛看到，如今中国处处充满着生机与活力：全国各地的邀请不断发向使馆，重量级的活动陆续回到北京……在今年9月举行的服贸会上，阿兹玛不仅对建筑服务展区的各种科技创新深感震撼，还在旅游展区达成了一个“小心愿”：见到了“去年8月就想寻求合作”的中旅、北旅等中国企业代表。“这次展会是我们与中国企业建立联系的好机会。我们还讨论了很多非常有意义的话题，例如中医药、体育合作等。”

最后，阿兹玛向所有的中国游客发出了诚挚邀请：“我们热切期盼着中国游客的到来！”她表示，马尔代夫政府非常重视游客的安全健康，采取了诸多预防措施来确保旅游环境的安全。“马尔代夫已经在今年7月开放了边境，希望能有更多的中国游客来探索这里的美丽风光。”