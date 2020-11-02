疫情下，华人旅游从业者积极自救

2020年已经过去大半，新冠肺炎疫情阴影依然笼罩着全球。目前，一些行业正逐步恢复运作，但海外华人旅游业的复苏依然一波三折。为了使旅游业尽快走出疫情带来的不利影响，海外华人旅游从业者积极自救，正在尝试走出一条新路。

面临重创

几个月来，疫情给海外华人旅游业带来了沉重打击，有些打击甚至是致命的。营业46年，纽约曼哈顿“中美旅游”旅行社还是关了门。近年来，游客数量锐减，又遭受疫情重创，客源锐减成了击倒这家老牌旅行社的“最后一根稻草”。

俄罗斯远东联邦管区的旅行社主要接待亚洲游客，如今也有许多旅行社被迫停止营业。旅行社协会执行经理玛雅·洛米泽表示，远东地区的旅行社缺少俄罗斯国内客源，无法面向国内市场进行转型，只能被迫关门。

疫情对海外华人旅游业的影响是多方面的——团餐店、免税店长期关门；酒店、民宿艰难度日。在此情况下，许多在欧洲发展的小规模华语旅行社纷纷歇业。

疫情让不少旅游业者失去了工作，也让许多国家失去了重要的收入来源。为了挽救旅游业，各国纷纷出招。

为方便游客出入境，法国旅游业代表向政府发出呼吁，要求在机场设立新冠肺炎快速检测机构。如今，巴黎戴高乐机场与尼斯机场已确定将实施新冠病毒快速检测。这种检测方法十分快捷，采样后10到30分钟之内便可就地知晓结果。随着经济逐步重启，加拿大部分省份对跨省旅游者开了免隔离的“绿灯”。未来一年半中，加拿大旅游局还将投入3000万加元帮助重振旅游业。澳大利亚航空公司推出“无目的地”观光航班，乘客不下飞机就能观赏各地美景。该航班开售后广受欢迎，134张机票在10分钟内被抢购一空。

目前，海外疫情形势依旧严峻。因此，尽管不少国家开始谨慎重启旅游业，但出于对病毒蔓延的担忧和对疫情防控的迫切需求，人们外出旅游的意愿降低，不少华人旅游从业者仍处境艰难。

复苏艰难

近几个月来，多国疫情形势变化复杂，旅游业复苏一波三折。比利时政府在6月提出了“免费火车票”的构想，希望在未来半年全力提振旅游业、然而，连日来，比利时第二波疫情快速蔓延，计划延后数月才启动。受疫情影响，计划实施后，并没有出现旅游火爆现象。

在日本，政府原计划8月启动一系列针对国内游的优惠措施，后来又提前至7月22日，希望撬动国内消费市场。但7月初以来，日本国内疫情反复。一时间，各大旅行社纷纷接到取消预约的询单，政府也不得不对由此造成的各方损失予以补偿。这次旅游优惠活动的实施一波三折。部分消费券无法领取使用，接受消费券的店铺也不够多。还有居民仍担忧疫情，认为首都圈新增感染者较多，并不打算旅游。

疫情趋缓后，新加坡放宽了旅游团的人数限制，并允许旅游业者重回办公室办公。对此，许多华人旅游业者表示欢迎，但也有部分人认为对旅游业的提振作用有限。某旅行社合伙人兼合作总监刘育松表示，虽然团员多意味着收入更高，但导游的压力也更大，必须确保游客时刻遵守安全措施。

探索新路

疫情让海外华人旅游业者“闲”了下来，也让他们开始思考旅游业的未来。许多人在自救的同时，逐渐摸索适合自己的新道路。

全法华人旅行社协会会长石恒余认为，疫情后，真正的组团、跟团游需要一定的时间才能恢复。经过思考，他就旅游业未来发展给出了一份近、中、远期计划。在石恒余的设想中，法国华人旅游业近期将挖掘、开发法国以及欧盟各开放国的华侨华人就地游市场，中期将打造线上线下同步进行的游客中心。

在生意惨淡的日子里，法国的一些华人旅行社专注提升业务能力、培训导游、组织“云游”，宣传法国特色景点，等待着旅游业恢复的那一天。

疫情期间，很多瑞士的华人旅游业者开始转型。有的人看准趋势，入手餐厅或低价出售的酒店，成功转行；没有团队可带，很多导游还做起了代购。

“旅游业不存在真正的死亡。”瑞士旅游协会会长李艺红认为，旅游业从业者往往灵活性更强，接受讯息广，关系积累多，有很多方向可以走。“疫情让我们所有人都有时间静下心来，看清在这个行业中，究竟什么角色才是最适合自己的。”

（来源：中国侨网）