中国互联网医疗势头强劲

“中国科技巨头在重塑医疗产业方面大显身手。”彭博社一篇报道描述了在一家中国互联网医疗平台看到的场景：在北京市中心一座新办公楼的二楼，一群戴着耳机的人并排坐着，快速敲击着键盘。如果不是印有“内科”“儿科”“妇科”等字样的标牌，他们很容易被误认为是电话客服人员。

据美国《华尔街日报》网站近日报道，在中国科技公司的努力下，数以百万计的人开始使用线上医疗。业内分析人士称，这标志着在这个拥有十几亿人口的国家，提供医疗服务的方式迎来了一个分水岭，可以作为全球远程医疗发展的一个榜样。专家指出，中国已经拥有世界最先进的数字医疗系统。该报道还援引相关数据称，从2019年底到今夏，中国远程医疗提供商从不到150家猛增至近600家。报道指出，中国近年来已经采取措施，促进远程医疗的发展，希望加强初级医疗体系，缓解大医院的拥挤状况。

互联网医疗已经在中国发展多年，服务内容逐渐从挂号问诊为主向更加多元化的方向发展，在专科慢性病、医药电商、医疗资讯平台等细分领域出现了大批代表性企业。目前，中国互联网医疗进入平稳发展阶段，主要应用于在线挂号、在线咨询和问医、查询个人检查报告、医生信息查询等，在长期医疗方面的帮助相对较少。因此，互联网医疗更多是线下医疗的一种辅助，在分层就医上发挥一定作用。

新冠肺炎疫情期间，互联网医疗加速发展。从供给端来看，疫情使得线下医疗资源被大量使用，医护人员相对平时出现紧缺。线下问诊模式搬到线上，能够有效缓解医疗资源及人员的紧张，避免出现“无处问医”的局面。从需求端来看，出于疫情防控的需要，人们在疫情期间尽量减少外出，到医院就医的意愿大大降低，一定程度上催生了患者对线上就医的需求，一些常见小病症有了更方便的问诊途径。

互联网医疗的广泛应用大大提高了居民看病问诊的效率。线上挂号节省时间，又能保障公平；线上问诊让人们足不出户解决常见病症，也使医疗资源得到更合理分配。从广义上来讲，数字技术还能在诸多方面赋能传统医疗行业。各种便携仪器能够持续监测病人的各项体征，及时进行相关指标预警，帮助患者和医生更好掌握病情变化，更有效地进行疾病治疗。

数字化转型是当前所有行业发展的必由之路。疫情下，互联网医疗实现较快发展，一定程度上能加强人们对互联网医疗的了解和认可，建立对互联网医疗的信任与信心。同时，居民需求的提升也对互联网医疗提出了更高要求。其中，专业性是互联网医疗发展的立身之本，也是患者关心的核心问题。保证质量、维护形象和口碑，是当前互联网医疗发展的关键所在。

当前，中国互联网医疗的发展还有很大潜力。从国家层面来看，要做好互联网医疗的顶层设计，完善相关医疗保障制度，加速推动医保融入互联网医疗体系，进一步完善医疗服务结算体系等。同时，加强对互联网医疗的监管，防止不法分子利用非法技术手段在该领域牟利。鼓励医院与科技企业加强合作，加大研发力度，促进医疗与5G、大数据、人工智能的加速融合，开发更多互联网医疗应用场景，为人们的健康生活提供更多便利。从行业从业者层面来看，要不断加强医疗新知识学习，不断丰富实践经验，在此基础上培养互联网思维，学会运用相关互联网技术对患者提供最大程度的帮助。

此外，推动互联网医疗发展要依靠科技的不断进步。在数字化时代，数据的重要性不言而喻。当前，互联网医疗还处于各自为战的阶段，数据共享方面还有待发展。同时，医疗信息往往涉及患者隐私，在信息共享的同时应注重保护个人隐私。这既需要国家层面加强引导和监管，也需要相关从业者和相关科技企业加强技术研发与合作力度。

（本报记者 李嘉宝采访整理）