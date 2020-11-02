改善人民生活品质 提高社会建设水平

五年成就鼓舞人心，开拓奋进书写新篇。党的十九届五中全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，对增进民生福祉，改善人民生活品质，提出重要要求和重大举措，明确“十四五”时期要扎实推动共同富裕。

广大干部群众表示，要认真学习领会、贯彻落实五中全会精神，从身边事做起，真抓实干，确保如期打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，向全面建设社会主义现代化国家迈进。

成就鼓舞人心 百姓获得感不断提升

武陵山区深处，昔日贫困的贵州正安县于今年3月脱贫摘帽。从住在摇摇欲坠的土坯房到搬进崭新的楼房，居民生活的变化让正安县瑞濠街道办事处解放居委会党支部书记、主任李春燕深有感触。

“近年来，正安县开展高粱种植、孵化养殖等，带动百姓脱贫致富。”李春燕说，“五中全会公报提到，‘十三五’时期有5575万农村贫困人口实现脱贫，让我们感到振奋。”

发展好不好，人民群众最有发言权。“十三五”时期取得的成就，让老百姓的获得感成色更足。

58岁的太原市居民张向东是一名摄影爱好者。“‘污染防治力度加大，生态环境明显改善’，汾河的变化印证了公报中的这句话。最近几年，每年11月都有大批白鹭飞来，它们‘看中’了我们汾河的优美环境。”张向东笑着说。

“十三五”时期，我国在社保、医保、养老保险方面取得的成就让天津市河东区芳水河畔社区党委书记李迎印象深刻。“社保体系逐步完善，减少了老年人的后顾之忧。不少老年人在社区医院建立居民健康档案，医疗保险保障了他们的日常取药需求。”李迎说。

连日来，内蒙古赤峰拓佳光电有限公司总经理陈志伟一直在为招工忙碌，随着生产规模逐年扩大、用工需求增加，今年公司已招工近600人。

“公报提到‘十三五’时期城镇新增就业超过6000万人，这样的变化就在我们企业发生着。”陈志伟说，2015年建厂时，公司只能提供十几个就业岗位，如今已累计吸纳1500人就业。

“这些成就充分体现了我国社会主义制度优越性，体现了这些年国家治理体系和治理能力现代化加快推进的成果。我对未来充满了信心！”辽宁省朝阳市建平县张家营子镇党委书记王雪说。

擘画发展蓝图 让人民生活更加美好

走进广西恭城瑶族自治县桥头村，蜿蜒悠长的巷道，青砖黛瓦的仿古民居，郁郁葱葱的绿化带，尽显生机。

消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求。五中全会提出了“人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”的目标任务，令民宿经营者、村民莫元军对未来充满信心。

“近年来，村容村貌发生很大改观，加上交通便利，越来越多的城里人专程来我们这里旅游。”莫元军说，“党带领我们走上致富路，又为将来描画了更加美好的前景，我相信，以后的日子一定会越过越红火！”

“方向明确，路径清晰，五中全会对指导基层工作、发展县域经济提供指引。”浙江省湖州市德清县县长敖煜新表示，“德清县将围绕‘推动绿色发展，促进人与自然和谐共生’，坚持保护优先和绿色发展并举，推动生态效益更好地转化为经济效益、社会效益。”

提升行政效率是民之所呼，衡量着政府为民服务的能力水平。

“从‘最多跑一次’到‘一窗式’改革，老百姓的事越来越好办，政府的公信力显著提升。”重庆市北碚区政务服务管理办公室主任王春燕说，“接下来，我们要探索运用大数据、区块链等新兴技术提升智慧政务效能，让老百姓办事有更多实实在在的获得感。”

教育是国之大计，接受更好的教育是人民群众的热切期盼。湖南省汝城县文明瑶族乡第一片小学教师李亚东对“十四五”时期“全民受教育程度不断提升”感到前景可期：“村小的教学楼、宿舍楼正在不断完善，教学设备丰富，教师队伍年轻化。在党和政府重视下，会有更多贫困地区的孩子走入学堂、走进高等学府，成为建设国家的栋梁。”

对未来的美好期待，写在老百姓的笑容里。“我们算是把福享美咧！”宁夏海原县幸福社区44岁居民杨生宝感叹。从大山沟里搬到县城后，他和数千名乡亲外出务工方便了，老人看病、娃娃上学也省心了。

开启新征程 真抓实干谱写时代新篇

这几天，云南省宁蒗彝族自治县正迎来脱贫攻坚第三方机构评估验收，战河镇党委书记马灵富忙得不可开交。“作为基层干部，我们必须脚踏实地、真抓实干，为确保如期打赢脱贫攻坚战贡献力量。”马灵富说，战河镇将对脱贫不稳定户、边缘易致贫户等加强监测、加大帮扶力度，防止返贫和产生新的贫困人口。

在青海玉树藏族自治州称多县清水河镇，草原一片金黄，牦牛成群结队。随着现代生态畜牧业取代传统的粗放经营，当地群众腰包越来越鼓，草原生态越来越好。“今年，我们将以改善民生、群众增收为目标，继续把草场、牲畜、劳力等生产要素整合起来，走好畜牧业转型发展之路，带动老百姓共同富裕。”清水河镇镇长巴培茸保说。

社会保障，是民生发展的稳定器。吉林省磐石市供电公司工会主席王雪岩已经做好了未来五年的工作规划：“我们将收集职工在社保、医保领域的需求和困难，做好答疑解惑工作，并在社保补缴、异地就医报销等实际问题上，成立专班协助职工对接相应部门，解决难题。”

作为国际滨海旅游城市，海南省三亚市的旅游业朝着高端化、个性化方向发展。“我们需要更多高端旅游从业人员。”三亚市人力资源开发局转移就业科科长李惠莲说，“我和就业部门同事将针对产业发展需求，提供更有针对性、人性化的培训服务，帮助更多企业员工成长为中高级职称的专业技能人才，实现更加充分更高质量就业。”

在不久前的国庆黄金周，福建省长汀县与连城县交界处的松毛岭下，每天有近4000人来到被誉为“红军长征第一村”的中复村旅游。

作为红军烈士后代，中复村专职红色讲解员钟鸣心情激动：“五中全会提出提高国家文化软实力。我将继续站好每一班岗，把红军长征的故事讲述给更多游客。把长征精神代代相传，激励人们在新长征路上不断奋斗、前进！”

（新华社北京11月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 04 版）