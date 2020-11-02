用好节俭传家宝（人民论坛）

有的餐厅推出机器人小锅炒菜、“智能光盘套餐”，通过精准定量、科学配比，引导节约用餐；有的单位食堂使用订餐码，鼓励员工线上预订，并根据当日订餐情况精准把控菜品供应量。最近，一些地方积极运用科技手段减少餐饮浪费、倡导节约，令人眼前一亮。

餐桌上的新风尚，映照着深植于中华传统文化的“节俭基因”。无论是“克勤于邦，克俭于家”的劝勉，还是“俭节则昌，淫佚则亡”的告诫，有关俭与奢的箴言，沉淀着历史的启迪，牵动着中国人对家风与国运的思考。崇俭戒奢的思想，凝结着中国哲学智慧。从孔子“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中”的幸福观，到老子“去甚、去奢、去泰”的思辨，再到墨子对“节用”理念的提倡……有关节俭的表达，寄托着对人与自然良性关系的期待，也蕴藉着人与社会的相处之道。

励精图治、勤俭建国，是我们党的优良传统和治国经验。毛泽东同志睡衣上的73个补丁，周恩来同志“一片菜叶抹碗底”的简朴饮食，刻印着老一辈无产阶级革命家艰苦奋斗的精神品格。正如方志敏同志所说：“清贫，洁白朴素的生活，正是我们革命者能够战胜许多困难的地方！”节俭能提振精气神，为攻坚克难提供不竭动力。焦裕禄同志起草的《干部十不准》中，有多条内容都涉及节约粮食粮款。习近平总书记强调“在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围”。党的十八大以来，从中央八项规定扎紧“厉行勤俭节约”的制度篱笆，到反“四风”对享乐主义和奢靡之风说“不”，再到“光盘行动”狠刹舌尖上的浪费，节俭之风大兴，成为观察党风政风社风的一扇窗口。

节俭文化中的谦逊与珍惜，反映了对劳动成果的敬畏。从一株秧苗到一碗米饭，从一粒黄豆到一瓶酱油，从一颗蓼蓝种子到一匹蓝印花布，都要历经几十道工序。人们欣羡田园生活，本质上则是对朴素生活的向往、对劳动创造的赞叹。品鲈鱼美，勿忘“出没风波里”的艰辛；食盘中餐，须记“田家秋作苦”的汗水。万物生长，每一分倾注时光与汗水的劳动都不容辜负，而节俭正是尊重劳动的应有姿态。

提倡节俭并非抵制消费，而是强调树立科学理性的消费观念，践行绿色文明的生活方式，更好实现资源的优化配置。节能家电、共享单车、二手物品售卖平台……近年来，以资源节约为特点的创新，顺应了大众消费趋势，为相关行业拓展了市场空间，催生了许多新业态。新形势下，用好勤俭节约这个“传家宝”，有助于激发新的经济价值，创造更大的社会效益。

《训俭示康》有言：“吾心独以俭素为美”。节俭不仅是一种美德，也是一种生活美学。近年来，“极简主义”“断舍离”等概念被不少年轻人推崇，绿色环保的服饰家居设计备受青睐，追求简约适度的生活理念渐成潮流。在物质丰盈的今天，洗尽铅华、摆脱心为物役的束缚，才能更接近生活的本真。

伟大的事业，离不开锐意进取的开拓，也需要戒骄戒奢的奋斗。面向未来，持之以恒、久久为功、不弃微末，就能让“浪费可耻、节约为荣”在全社会蔚成风尚。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 04 版）