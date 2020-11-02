“中国消费市场比全球其他地区的复苏更稳健”（见证·中国机遇）

“中国通过进博会平台向各国开放超大规模市场，共享发展机遇，共创美好未来，这种开放包容精神非常可贵。”在第三届进博会举行前夕，欧莱雅集团董事长兼首席执行官让—保罗·安巩接受本报记者采访时说。

安巩回忆起23年前到上海开设欧莱雅中国分公司的情形。当时公司设在一幢很小的办公楼里，员工只有20多人。现在，公司拥有了宽敞的办公楼，员工数千人，成为中国市场知名美妆公司。“这一巨大变化得益于集团上下的努力，更得益于这些年中国经济社会的长足发展以及中国市场的不断壮大。”安巩说，正是出于对中国发展前景的坚定信心，欧莱雅成为最早确认参加首届进博会的跨国企业之一。“我们从一开始就看好进博会。它是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易发展史上了不起的创举。”

安巩参加了前两届进博会。“每次参会，我都被中国消费者对优质产品和美好生活的向往所震撼”。欧莱雅在进博会上首发多款新品成为“爆款”，不少美妆产品实现热销。例如，在首届进博会上参展的欧莱雅品牌“三熹玉”是今年天猫“618”活动期间销售额第一的国际彩妆品牌；在第二届进博会上展示的虚拟染发试色应用，已在全国100多家美发沙龙落地，还有不少美发沙龙对去年展示的卡诗头皮发质检测仪表现出浓厚兴趣。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。“中国政府把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，同时积极开展抗疫国际合作。中国人民表现出的团结、英勇和奉献精神令人钦佩。”安巩说，中国如期举办第三届进博会，本身就证明了中国统筹疫情防控和经济社会发展所取得的显著成效，彰显中国继续推进高水平对外开放，进一步优化营商环境的决心与信心，“向世界传递出开放、包容、普惠、共赢的信号，为促进世界经济复苏注入强大动力。”

受疫情影响，今年上半年欧莱雅集团全球销售额下滑，但中国内地市场表现抢眼，前9个月同比增长达20.8%。中国市场的良好业绩已拉动其全球业绩在第三季度重回正增长。

“中国消费市场比全球其他地区的复苏更稳健，展现出极强韧性。”安巩注意到，中国消费者更加注重品质消费、健康消费、理性消费、责任消费、绿色消费等“美好消费”理念。安巩表示，中国经济长期向好的基本面不会改变，“我们对中国经济长期高质量发展的信心不会动摇”。

安巩说，中国加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为跨国企业的发展提供了巨大机遇。“中国多策并举提振内需。人们对生活品质的要求越来越高，对美的需求越来越旺盛，使美妆成为消费市场最有活力的行业之一。中国越来越开放，意味着越来越多世界领先的产品、服务和解决方案来到中国，也将有越来越多的‘中国创新’走向世界、惠及世界。”

今年，欧莱雅集团当选第三届进博会参展商联盟理事会首任轮值主席单位与日化消费品专业委员会首任会长单位，还计划签约参加未来三届进博会。“我们期待借助进博会这个开放的合作平台，与全球共同探索中国市场的无限机遇，共同为建设开放型世界经济作出贡献。”安巩说。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 03 版）