多措并举解决医院停车难（来信调查·关注医院“停车难”（上））

车多位少，医院停车难的问题在很多城市都存在，这让不少患者和家属颇感烦恼。近日，记者赴多地进行了采访调查。

就医早高峰，医院门口排起长长的车队

10月19日上午9时45分，某城市一家大型医院门口，等待进院的车辆排成了一条300多米的“长龙”。车队中，多名交警和保安维持秩序，不少司机摇下车窗，不时探头观望。

“起个大早，赶个晚集，真是没脾气。”车主吴刚排了一个多小时，终于蹭到了医院停车场门口。早上7点多，他带着患病的妻子从家中出发，原本想着早点出门能避免排队，没想到医院这时已经车满为患。

在这里，医院停车难成了“老大难”问题。记者当天上午跑了该城市市区的5家医院，家家门口都排着长队。上午8时25分，在另外一家医院门口的公路上，排队进院的车辆和早高峰的车辆挤作一团，手机地图上将近400米的路被标记成了代表严重拥堵的深红色。

“院内基本上没有停车位了，走一辆才能进一辆。”这家医院的保卫处处长说，医院现有各类车位1千多个，而每天有五六千辆车开过来，尤其是早上7时至8时的高峰时段，就有900多辆车等着进入医院，“一般情况下，8点之后，停车场可供就医车辆停放的车位数就不足200个了”。

早上8点多，交通早高峰时段，也是医院门诊人流最集中的时段。在某城市市中心的一家医院大门外，由东向西的外侧车道上，需要穿过连续不断的非机动车流才能开进院门的车辆排起了长队，中间还夹杂着临时停车下客和未看清标识急于驶离或驶入的变道车辆。另一家医院大门外，“车位已满”牌子早就挂了出来。辅警和医院保安看到车辆就马上挥手要求驶离，但还是不断有车辆靠近询问“有没有车位”。

“病人本来就不舒服，行动不方便，乘坐公共交通不放心。自己开车吧，医院里停车位很少，周边还都是单行道，找个车位经常要转好几圈，有时候不得不停到一两公里外再走回来，停在路边要是违章会被拍照罚款，真让人头疼。”开车带父亲看病的田女士说。

大医院多在市中心，停车位十分有限

记者在某城市采访时发现，不少知名三甲医院都集中在中心城区，院区寸土寸金，可以调剂的车位十分有限。周边多是老旧居民区和窄小马路，交通拥堵和停车难，几乎是这些医院共同面临的问题。

据介绍，医院车位紧张问题凸显首先是因为门诊和住院病人近年来持续增加。该市某医院在寒暑假就诊高峰期每天接待患者和家属高达2.5万人次，但院内几乎没有停车条件，门口道路仅两车道宽，早晚高峰的机动车流量最高达到每小时650至700辆，超过400辆次的停车需求无法满足。

很多市民选择将车停在医院周边的停车场。带孩子来一家医院儿童门诊看病的张先生把车停在了旁边一家宾馆的停车场，“虽然收费贵些，但总比在医院门口排长队强”。类似情况在该市几家大型医院也都普遍存在，周边不少单位的停车场成了医院的“候补停车场”，给本单位停车带来了很大压力。一家医院附近宾馆的保安介绍，宾馆停车场里停的车有70%以上都是去医院的，有时候客人来了都找不到停车位。

“医院停车难主要症结还是因为目前各家医院总体配建的停车位太少。尤其是一些位于市中心地段的医院，用地本就有限，所以设计预留的车位也不多。” 清华大学交通工程与地球空间信息研究所所长李瑞敏表示，近年来，汽车保有量不断增加，医院停车配套设施未能及时跟进，停车难题也逐渐凸显。

“患者就医时间分布不均也加剧了停车难的问题。”李瑞敏说，“去医院就医存在明显的早高峰现象，大家都有赶早不赶晚的心理，造成早高峰时段医院停车需求量很大，这也加剧了医院停车难的问题。”

改善硬件设施，也要在提高效率上动脑筋

为了缓解医院停车难问题，不少医院着力从内部挖潜。在复旦大学附属中山医院保卫处处长邱网妹看来，解决停车难题的根本之道在于增加车位，提升硬件设施。

中山医院是上海中心城区各大医院中，患者就诊停车体验相对较好的一家。该院启动一路之隔的东院区建设时，设计了三层地下车库，其中80%为立体式停车架。2014年，东院区建成后，医院一下子新增对外开放车位600多个，加上西院区原有的100多个车位，“停车难”问题得到了充分缓解。据了解，医院正在建设的三期工程，预留的地下车库面积更大，预计开放后，停车将不再那么难。

武汉市不少医院也在建设大型停车库。比如华中科技大学同济医学院附属协和医院前不久就开工建设一个地下两层停车场，预计明年9月底完工，将新增近400个停车位；中南医院也在建设地下车库，共3层约400个车位，而且计划在5年之内还要修建多个地下车库，争取让前来就诊的车辆全部停放在地下车库。

但建设停车库不仅施工周期长，而且需要占用不少建筑面积，一些医院地处闹市，用地本来就很紧张，大规模建设停车库不太现实，于是在停车位的分配上动起了脑筋，有的取消职工院内停车优惠，转而在外租用停车场供职工停车，把更多的院内车位留给患者。还有的在疏导车辆快速通行上下功夫，减少车辆出入拥堵时间，比如增加交通引导人员、增加内部标牌标线、加设手机扫码支付设施、设置即停即走临时车位等。

据武汉中南医院保卫处处长汪德斌介绍，中南医院规定从今年7月1日起，所有职工车辆在医疗区停放也跟社会车辆一样计时收费，医院则在附近一个剧场的地下停车场租了200个车位，供员工停放车辆，每月给予一定停车补贴。

提升医院精细化管理水平，与职能部门加强合作

缓解“停车难”，改善医院及其周边秩序，除了医院加强管理、多措并举外，还需要交管、城管等部门的通力合作，科学规划，精细管理。

上海市的中山医院有近800个停车位，但工作日基本处于满负荷运行状态。2019年，医院共停放社会车辆超过90万辆次，平均每个工作日超过2500辆次，比2018年上升了11%。为了维护良好的停车秩序，医院聘用的200多名保安，地下车库就占了一半。每名保安人员都配备了对讲机，及时与出入口保安及车库主管联系，哪个区域有车辆离库、是否要采取分流措施等信息都能及时传递。

为了化解医院周边的交通拥堵现象，中山医院与上海徐汇区交警支队联合成立了交通辅警中山班组，与当地枫林派出所合作建立警务室，与所在社区枫林街道携手，对医院周边区域实行综合治理，将周边5条马路设计成单行线，使车辆环绕医院按顺时针行驶，确保交通井然有序。

中山医院保卫处副处长徐治国告诉记者，一般早上是入院车辆集中的时段，下午4点以后离院车辆较多。根据这样的特点，他们对道路出入口实行分时段管理，早上作为入口，分担车辆积压问题；下午离场车辆增多时，就调整隔断，入口变成出口。

治理停车难，大数据也是重要助力。近两年，上海徐汇、静安等区先后建起城市综合治理信息数据平台，今年8月底打造了统一的“市级公共停车信息平台”，目前已有89万个车位接入，三甲医院周边的街面道路和停车位信息是其中重点。徐汇区天平街道还开发了“天平家园·五官科医院停车引导系统”，通过预约短信和现场扫描二维码等方式，市民能及时获得停车指导。

“有关部门应加强公共交通与医院之间的衔接，合理设置公共交通站点，增加运营路线和车次，鼓励就医者通过公交或地铁等方式出行。”李瑞敏建议。

武汉大学人民医院一位工作人员坦言：“真正从根本上解决医院停车难题，还要花大力气推行分级诊疗，使优质医疗资源不再集中于少数大医院。”

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 07 版）