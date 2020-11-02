政策更加全面 关爱方方面面（关爱医务工作者⑤）

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保护、关心、爱护医务人员，有哪些举措？有关部门出台一系列政策，在薪酬待遇、职称评聘等方面加强医务人员权益保障；重视对基层医务人员表彰，组织各种培训提升业务能力；加大投入，加强对全科医生、公共卫生人员等紧缺人才的培养培训。相关部门参考各地经验，正在建立保护、关心、爱护医务人员的长效机制。

新冠肺炎疫情发生以来，广大医务人员积极响应党中央号召，不顾个人安危，迎难而上，英勇奋战在抗击疫情的最前线，为保护人民生命健康作出了重大贡献。习近平总书记强调，医务人员是战胜疫情的中坚力量，务必高度重视对他们的保护、关心、爱护，从各个方面提供支持保障，使他们始终保持强大战斗力、昂扬斗志、旺盛精力，持续健康投入战胜疫情斗争。

在今年中国医师节到来之际，习近平总书记向全国广大医务工作者致以节日的祝贺和诚挚的慰问。他强调，各级党委和政府、全社会都要关心爱护医务工作者，弘扬先进事迹，加强业务培训，支持开拓创新，帮助解决困难，推动在全社会广泛形成尊医重卫的良好氛围。

当前，相关部门出台了哪些保护、关心、爱护医务人员的政策措施？一线医务人员的待遇保障如何提升？未来怎样建立保护关心爱护医务人员长效机制？记者采访了国家卫健委相关负责人。

加强待遇保障 解决实际困难

党中央、国务院高度重视医务人员关心爱护工作。各部门贯彻落实习近平总书记重要指示精神，出台了《关于全面落实进一步保护关心爱护医务人员若干措施的通知》《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康的若干措施》《关于全力做好一线医务人员及其家属保障工作的通知》《关于聚焦一线贯彻落实保护关心爱护医务人员措施的通知》等一系列政策文件，在薪酬待遇、工伤认定、职称评聘、生活保障、个人防护、轮休休整、心理调适、家庭帮扶、执业环境、先进表彰等方面明确了关心关爱政策措施。

为促进政策落实，国家卫健委加强宣传解释政策力度，回应社会关切；召开全国卫生健康系统关心关爱医务人员政策措施视频调度会，要求各地加快落实各项关爱措施；注重指导地方落实好现有政策，针对地方提出的问题，及时与人社部、财政部协商形成医务人员薪酬待遇相关政策答复；联合人社部和国家中医药管理局，表彰一批全国卫生健康系统抗击新冠肺炎疫情先进集体和先进个人。

国家卫健委相关负责人表示，具体来看，在薪酬待遇上，出台了针对疫情风险发放的临时性工作补助政策，针对承担疫情防控任务、加班加点的情况，核增医疗卫生机构一次性绩效工资，还提高了卫生防疫津贴标准；要求各地做好因履行工作职责感染新冠肺炎医务人员的工伤认定，开辟绿色通道、简化理赔程序，保障医务人员及时享受工伤保险待遇；在职称评聘方面，一线医务人员在职称评聘中优先申报、优先参评、优先聘任，晋升职称、晋升岗位等级不受本单位岗位结构比例限制。医务人员参加疫情防治经历可视同为一年基层工作经历。

此外，卫健部门还出台政策加强一线医务人员生活保障和个人防护，比如提供卫生用品及就餐服务、重点投入医用防护用品、专车接送解决通勤问题等。对长时间高负荷工作的人员，会安排强制休息，疫情结束后及时组织一次免费健康体检和疗养休养，并适当增加休息和带薪休假时间。同时，做好对他们的心理调适疏导，强化心理援助。

疫情防控期间，医务人员也面临一些现实困难。相关部门指导开通一线医务人员家属就医绿色通道，建立社区干部联系帮扶一线医务人员家庭制度，对于其子女教育给予更多帮助和关爱。相关部门还加强了安全执业环境建设，对于伤害医务人员的行为，坚决依法严肃查处，增强医务人员安全感，取得了良好的社会反响。

表彰基层人员 提升基层能力

在这场疫情阻击战中，广大基层医务工作者作出了巨大贡献。今年3月，国家卫健委等部门发布的《关于表彰全国卫生健康系统新冠肺炎疫情防控工作先进集体和先进个人的决定》中，有多位基层医务人员受到表彰；2020年第十二届“中国医师奖”获奖名单中，也有多名基层医务人员获奖。

从2018年起，国家卫健委积极协调财政部启动了基层卫生人才能力提升培训项目，至2020年中央财政累计投入10.2亿元，对社区卫生服务中心和乡镇卫生院的全科医生及乡村医生等，重点培训常见病、多发病诊疗能力。基层卫生人员参加线上、线下学习培训后，符合相关要求的可获得相应的国家级继续医学教育学分。

今年，国家卫健委结合基层疫情防控情况，调整了年度项目培训方案，重点加强基层应对重大疫情防控的能力，坚持医防融合，加强骨干全科医生及乡村医生传染病社区联防联控培训，并将公卫医师纳入骨干人员培训范畴，提高在职公卫医师诊疗能力。

据了解，在疫情防控期间，国家卫健委依托中国继续医学教育网络平台开通新冠肺炎防控培训专题，以线上形式向基层医务人员免费开放，累计上线各类课程503项，培训564.5万人次。其中“基层防控”和“村医专栏”累计学习156.5万人次，有效提升了基层能力。

做好业务培训 培养紧缺人才

至2019年底，我国培训合格的全科医生达36.5万人，每万人口拥有全科医生2.61人，提前实现了2020年每万人口拥有全科医生2—3人的阶段性目标。下一步，国家卫健委将贯彻《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，继续加强全科医生培养培训，从建立健全适应行业特点的全科医生培养制度、全面提高全科医生职业吸引力、加强贫困地区全科医生队伍建设等多个方面，加大改革创新力度，通过全科专业住培、助理全科医生培训、订单定向免费培养、转岗培训等多种途径，加快壮大全科医生队伍。

国家卫健委还加强公共卫生人员培训，比如将预防医学科专业纳入住院医师规范化培训专业目录，鼓励临床医学专业本科毕业生参加住培，探索复合型公共卫生医师培训模式。

同时，国家卫健委还会通过继续教育等手段加大紧缺人才和县乡村卫生人才培训力度。2016年以来，已累计投入35亿余元，培训全科、儿科等14类专业人员58.5万人，紧缺专业及基层医疗卫生机构专业人才数量显著增加，后续还会通过多种途径加大全科、公共卫生等紧缺人才培养培训，及时修订培训内容与标准，强化传染病防治、重大公共卫生事件处理等知识和技能培训，提高人才培养质量。

国家卫健委相关负责人表示，为切实保障医务人员权益，国家卫健委在现有政策文件基础上，参考地方好的经验做法，正在制定建立保护关心爱护医务人员长效机制的意见，将进一步从保障工作条件、维护身心健康、落实待遇政策、加强人文关怀、创造安全的执业环境、弘扬职业精神等方面完善政策措施；另一方面，也会继续督促指导地方加快落实各项政策措施，努力让广大医务人员有待遇、受尊敬、留得住、能发展，提高医疗卫生岗位吸引力。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 13 版）