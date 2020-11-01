张伯礼：总结经验、补齐短板 充分发挥中西医结合优势

10月30日，由世界中医药学会联合会主办的首届“健康中国·中医药促进大会（西柏坡）高峰论坛”在石家庄举行。“人民英雄”获得者、中国工程院院士张伯礼通过视频连线作会议主题分享，他指出，抗击新冠疫情，在没有疫苗、特效药情况下，中医药早期介入，全程参与，发挥了重要作用，要进一步做好经验总结，发挥中西医结合优势，夺取抗疫的最后胜利。

张伯礼院士视频连线

张伯礼介绍，中医药在抗击新冠肺炎疫情发挥了重要作用，一是中医药早介入、早使用，能有效阻断轻症转为重症，促进病人康复。二是国家中医药管理局成建制派出国家中医医疗队，接管方舱医院和定点医院重症病区，探索形成了以中医药为特色、中西医结合救治的系统方案。三是坚持中西医结合，发挥了中医药和西医药优势互补的作用，显著提高了重症救治效果。四是坚持临床科研一体化，坚持以疗效为导向，边救治边研究，快速筛选出临床疗效显著的“三药三方”。

“西医关注病毒，中医关注证候”，张伯礼表示，中医药治疗早期可以改善症状，减低重症比例，有很好的效果。开始阶段严格大排查、严格隔离的情况下，大量煎煮中药放到定点医院、隔离点、方舱医院普遍服用，2月初“四种人”中确诊患者达80%，到2月中旬比例降到30%，2月底降到10%以下，所以严格隔离、普遍服用中药能够有效阻断疫情蔓延。

对于大排查确诊的患者，张伯礼提出“中药进方舱、中医包方舱”，包括用汤剂、按摩、耳穴压等等，同时组织大家练太极拳、八段锦等以提升患者的精气神，有效降低了由轻转重的病例。对于重症患者，中西医结合救治，提高了治愈率、降低了死亡率。康复期患者更是发挥中医整体调理的优势，促进早日全面康复。同时，张伯礼还提出要总结经验，研制出一些好药、筛选出一些好药。对于疗效确切的连花清瘟等确有疗效的老药，也要加强成果转化与推广，同时把经验和国际上分享。