霜降是秋冬气候的转折点，养生关键在于外御寒，内清热，谨防风寒湿痹。养生法宝《圣贤保修通鉴》中有二十四气导坐功疗法，其中“霜降九月中坐功”适用于这个时节防寒。

就练习时间而言，霜降节后15天，为本导引术练习的最佳日期；自己喜欢练习的任何日期和时辰，亦为本导引术练习的最佳日期和时辰。具体方法分五步：1.正身平坐，两腿伸直，两手自然覆按于两膝，竖脊含胸，呼吸均匀，思想安静，全身放松。2.两臂向左右两侧伸展，同时两臂内旋，小指在上，掌心向后。3.接上式，俯身向前，两手向前“攀足”，两手分别握持两足。4.接上式，两手捏持两足第一、第二脚趾并尽力向内拉，足尖尽力内勾，使两腿后侧得到最大的伸展；同时抬头、伸腰，目视前上方，动作到最大幅度时略停。5.接上式，头颈还原，身体尽力前俯，向两腿靠拢，同时两手恢复成握持两足的姿势，足尖尽力前伸，脚背绷直，动作到最大幅度时略停。重复以上4、5动作，反复做7次。▲