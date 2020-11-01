心情差易老痴
近日，一项发表在《生物精神病学》杂志上的新研究发现，长期持续情绪低落，尤其是老年人群中，会引起认知功能下降，进一步增加晚年患阿尔茨海默病（俗称老痴）的风险。
复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰教授利用 “中国人阿尔茨海默病生物标记和生活方式研究”中721名参与者的生物学数据，结合“阿尔茨海默病神经成像项目”，对轻微抑郁症状、淀粉样蛋白以及认知功能之间的关系进行深入研究。结果发现，与情绪好的健康个体相比，持续情绪低落、有轻微抑郁症状的人认知功能受损情况更严重，脑内淀粉样蛋白沉积水平也更高。研究人员称，脑内淀粉样蛋白聚集是阿尔茨海默病早期病理性特征之一，可在痴呆发生数十年前就开始。进一步研究发现，轻微抑郁症状可导致阿尔茨海默病发生风险提高83%。
这项新研究成果可用于寻找适合阿尔茨海默病早期干预的高危人群，引发社会密切关注。通过积极干预、自我调节、合理倾诉排解消极情绪和负面思维，建立积极乐观心态，对预防或减缓阿尔茨海默病有重大意义。（徐 蔓）
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